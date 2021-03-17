台灣帛琉旅遊泡泡成行 鳳凰積極爭取合作機會

台帛泡泡4月1日首航，必須要團進團出，不能有個人行程，會跟當地居民分開，全程定點接駁等，鳳凰旅遊今天指出，自疫情以來配合政府政策，調整符合防疫項目的行程產品且恪遵各項防疫規範；但目前還沒有拿到相關的行班，需等拿到航班後，行程才能立即上架。

鳳凰旅行社（5706）總經理卞傑民表示，有幸台灣能執行亞太區第一個旅遊泡泡，鳳凰旅遊也將積極爭取合作機會，初期先依拍板航班規劃4及5天團體行程，包裝經過篩選之旅館與餐廳，結合著名景點，在遵守防疫規定的流程下，讓旅客玩得安心舒適。後續也會密切關注其他旅遊泡泡的可能性，投入資源，爭取疫後復甦之旅遊商機。

台灣帛琉旅遊泡泡即將在4月1日上路。在考量防疫及舒適的前提下，有效率減化檢測及健康管理時程，不致帶來太多不便，相信可以吸引想一圓出國渡假願望的旅客。 一直以來，帛琉被視為玩水、潛水勝地，帛琉海域有豐富的海洋珊瑚生態，更有獨具特色的經典景點「水母湖」與「牛奶湖」，每年吸引上萬台灣旅客前往。