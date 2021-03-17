東元攜手華德動能電巴國產化 簽訂500台合作意向書

馬達大廠東元（1504）與電動巴士大廠華德動能，今(17)日簽署合作意向書，華德將向東元採購兩年500套電動巴士動力系統，首批30套將於今年第二季交貨。

這30套動力系統為東元自製的馬達加驅動器之動力模組，底盤、車體結構等則為華德自主設計生產，強強合作，為推動電動巴士國產化，再向前邁進一大步。

東元和華德動能的合作意向書載明，雙方在平等互惠原則下，以電動巴士國產化為目標，未來也不排除雙方共同擴大商機，爭取海外訂單。東元以在台灣生產之動力模組，就近提供華德電動大巴完整的動力系統產品，以及在地售後服務。

兩大廠牌的合作案，預料將加速台灣電動巴士產業能量，提升國內整車與關鍵零組件技術能力，並且帶動相關供應鏈發展。

東元董事長邱純枝表示，從2018年起正式切入台灣電動大巴供應鏈，東元中壢廠以車規IATF-16949品質系統之生產管理下，產品品質經車廠上路驗證穩定可靠，至今不論生產實績及供貨數量皆領先台灣同業。

2021年東元持續擴大在台投資智能化生產線，全力支持政府電巴國產化及生產在地化，更希望藉由和華德動能整車廠的合作，未來以台灣市場的成功經驗，雙方攜手開拓國際電動巴士廣大的市場商機。

華德蔡裕慶董事長則指出，2021年是台灣電動巴士大量發展的元年，華德動能要做「電動巴士」的領先者，結合優秀的合作夥伴，掌握契機，擴大合作規模。未來，華德動能將持續積極響應電動巴士的政策和目標，推動電動巴士於台灣普及化，也看好未來行銷全球市場的潛力。

東元去年(2020年)以模組化的電動車用動力系統T Power 90獲得台灣精品金質獎，是國內第一家自主設計和製造「馬達和驅動器一體化」的製造商。

今年更延伸開發下一世代緊湊型設計，250kW級電機電控高功率與高電壓新產品「T Power +」，預計下半年展開實車上機測試。華德動能是台灣第一家取得自主設計資格廠家，國產附加率超過60％，也是台灣率先通過電動大客車示範計畫車輛資格審查的兩家本土業者之一，擁有全球最輕的12米電巴，以及全球最強的爬坡力。華德動能近期成長動能強勁，市場占有率位居同業第一。