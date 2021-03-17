「小眾雖小，從未被滿足」 忠泰推國際藝術建築

台北市敦北新豪宅案「衍見築」16日公開，個案由忠泰集團、永沛開發聯手投資興建，訴求國際藝術建築，規畫59到75坪，每坪開價180～200萬元，為目前北市最貴危老案。

衍見築位於敦化北路120巷內， 原為全錄大樓，土地約395坪，最早由遠雄建設向全錄公司買下整棟，因都更流程冗長，遠雄於2018年以22.5億轉賣給永沛開發、鉅曜投資，之後改走危，2019年底通過危老審議，由永沛開發與忠泰建設合力推案。

忠泰集團副董事長李彥良表示，忠泰建設追求台灣城市建築美學，33年不斷與國際知名建築師合作，打造一棟棟獨樹一格建築，衍見築也不例外，邀請美國AIA新銳建築師獎的Oyler Wu團隊，為台北的未來而築。

他表示，Oyler Wu團隊長期研究線、面、體的構成，用二維的線條，構築三維的立體世界。「衍見築」同樣融合藝術與建築設計，以數位科技構成的立體曲面，融入手作焊工的細膩創作，精鑄17層SC鋼骨雕塑藝術品。