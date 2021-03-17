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南帝去年每股大賺7.21元、現金股息4元 雙創新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

受惠疫情帶動拋棄式醫療手套供不應求，生產橡膠手套主要原料NBR（丁腈乳膠）的南帝（2108）今天公布去年獲利大爆發，南帝去年營收144.02億元，年增16.2%；稅後純益35.48億元，比前年暴增1.42倍，換算每股純益7.21元，大幅度創下歷史新高。

其中南帝去年第4季大賺19.52億元，賺一季幾乎可抵去年前三季獲利總和，季增率139%，年增率更高達5.4倍，換算單季每股3.96元，光是單季獲利就已經超越過去歷年的全年獲利紀錄。

南帝今天董事會也通過股利政策，每股擬派發現金股利4元，股利配發率為55.5%，對照南帝昨天收盤股價77.4元，現金殖利率5.2%。

南帝為全球前五大NBR乳膠廠，兩岸合計乳膠產能約28萬噸，其主力產品NBR乳膠為醫療手套的主要原料，因為疫情的關係，全球醫療手套大缺貨，NBR乳膠的需求及價格跟著水漲船高，推升南帝獲利暴衝。

由於南帝對客戶主要採合約報價，價格會落後反應，直到去年下半年開始，因為與客戶的合約陸續到期重新議價，包括鎮江廠和台灣廠的NBR乳膠報價同步大漲，南帝業績開始直線衝高，去年第4季更上演大滿貫，3個月營收全部打破歷史紀錄。

展望今年，法人認為目前橡膠手套的需求熱度仍然持續，不過後續要觀察各國陸續施打疫苗，疫情逐漸獲得控制，醫療手套的需求會不會減緩。其次，NBR乳膠上游的主要原料為丁二烯，去年因為大陸石化新增產能開出，丁二烯跌落低檔，助攻南帝成本降低，順勢拉大利差空間；不過今年以來隨著國際油價大漲，丁二烯價格攀高不少，可能壓縮南帝今年的利差空間。

疫情 股利

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