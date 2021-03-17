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超商雙雄掀冰沙大戰 小七結盟哈根達斯、全家推熱賣款

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN攜手Häagen-Dazs推出全球限定聯名冰沙。（照片提供：7-ELEVEN）
7-ELEVEN攜手Häagen-Dazs推出全球限定聯名冰沙。（照片提供：7-ELEVEN）

本周天氣回暖，超商雙雄搶冰品商機，第一波冰沙戰率先開打。統一超（2912）旗下7-ELEVEN攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），結合咖啡自有品牌CITY CAFE，首創聯名創意飲品限定上市;全家（5903）也搶推今年度酷繽沙第一發，推出甜點系新口味「草莓起司蛋糕酷繽沙」，以及去年熱賣款「白玉抹茶紅豆酷繽沙」同步回歸。

全家自2016年推出酷繽沙以來，受到消費者青睞，每到夏季更是不少人嘗鮮、打卡的消暑聖品，累計至去年已賣破2千萬杯，穩坐國民冰沙寶座。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，酷繽沙商品自推出以來，以價格平易近人、口味多變為優勢，累計至今酷繽沙已推出24款口味，觀察酷繽沙商品購買主力集中於年輕族群，除了在意視覺性與新奇感外，也偏好有入料的口感，統計去年推出「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，加入Q彈有嚼勁的白玉麻糬，創下兩周熱銷10萬杯銷量，今年再度回歸外，同時開發萬年不敗的草莓口味新品「草莓起司蛋糕酷繽沙」，搶攻一波冰品熱潮。

其中，「草莓起司蛋糕酷繽沙」選用完熟草莓鮮榨成汁後製成冰沙，中間層加入起司冰淇淋提升濃郁感，並以草莓醬作為底層增添草莓香氣，再加入起司蛋糕塊，以嚴選優質起司原料，經烘焙後製成起司蛋糕，切分成塊後加入冰沙，不只有顆粒感也增添飲用的樂趣，售價60元，限量30萬杯。

7-ELEVEN也預計3月24日起，推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，每杯嚐鮮價129元（原價149元）。7-ELEVEN表示，本次由CITY CAFE與Häagen-Dazs首度合作的聯名冰沙，採用全透明杯身設計，繽紛原料呈現夏季清爽沁涼感。

其中，「莓好拿鐵冰沙」是將Häagen-Dazs花費多年所製作、充滿飽滿香氣與鮮甜滋味的草莓冰淇淋製成冰沙，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，草莓控絕對不能錯過。「果仁咖啡冰沙」，以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITY CAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感。

全家便利商店

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