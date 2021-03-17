新竹喜來登邀韓國歐爸推美食節 讓味蕾搶先解封去旅行

新竹豐邑喜來登大飯店迎盛宴自助餐廳改裝重新開始營運，即邀請韓國歐爸型男主廚「孫榮Kai Son」擔任客座主廚，聯手舉辦「KAI食堂 韓國歐爸美食節」，以改裝後的新樣貌及全新菜色服務，重現韓劇及韓綜裡原汁原味的韓國美食。讓因疫情無法出國度假的國人，也能享受道地的韓國風味。

美食節期間，新竹豐邑喜來登搭配1F大廳「快閃韓國超市」販售韓國直送美食和零食；3月20日及30日「KAI食堂 廚藝教室」，由孫榮親自教學「韓式泡菜」、「紫菜飯捲」，在家也能輕鬆做韓食；3月18日「KAI食堂 私廚宴」，打造專屬晚宴菜單，讓味蕾搶先解封去旅行。

新竹豐邑喜來登大飯店「KAI食堂 韓國歐爸美食節」，自即日起至4月11日於午餐及晚餐時段以全新升級的料理服務，重現40道熱門韓劇、韓綜的經典料理。韓劇—哲仁王后「牛肉湯飯」，以文火熬煮牛骨長達12小時，熬出濃白香醇的牛骨高湯，加入配有牛肉片、鮑魚、白蘿蔔及豆芽菜的白飯中，味鮮且飽足；驅魔麵館「韓式細湯麵」以昆布鮮蔬的清甜湯底襯托細麵的清爽美味。

韓國電影—雞不可失的「水原牛肋排炸雞」外皮酥脆且雞肉軟嫩，綜合鹹甜、微酸微辣的絕佳口味；加入大量澎派海鮮的「韓式味增海鮮鍋」，入口滿是海之鮮味；「韓式生魚片」佐韓式辣醬，一次嚐入鮮、香、酸、辣；小菜除了熟知的韓式泡菜，更供應多款道地小菜「韓式醃野菇」、「涼拌辣味章魚」、「韓式醃茄子」等，除了豐富的韓式冷菜、熱菜外，「明洞雞蛋糕」、「韓式水果三明治」、「韓式年糕」、「番薯麵包」及「核桃紅豆餅」等令人食指大動的韓式甜點，也是不可錯過的美味焦點。

韓國歐爸美食節期間，同時於1F大廳設有「快閃韓國超市」，販售孫榮監製的韓式泡菜、韓式辣醬等料理醬料，及韓國直送的美食和零食飲料，於快閃超市消費單筆滿3,000元贈送「盛宴自助餐廳300元優惠券」，單筆滿5,000元贈送「盛宴自助餐廳平日午茶券」。

3月18日晚間六點半舉辦「KAI食堂 私廚宴」，由孫榮親自操刀打造專屬的晚宴料理，以韓國傳統宮廷菜為設計主軸，規劃九道精緻特色韓食，讓味蕾搶先韓國旅行。3月20日、3月30日「KAI食堂 廚藝教室」，由孫榮親自教作「韓式泡菜」及「紫菜飯捲」，輕鬆學會最道地的韓式料理手藝。