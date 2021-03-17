中衛限量哈利波特口罩開賣 首部曲推「入學通知」

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
「入學通知」的設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。中衛／提供
「入學通知」的設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。中衛／提供

口罩大廠CSD中衛16日正式推出與華納兄弟消費品部攜手設計的魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」。產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟，一打開就能看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，預料將引起哈利波特迷們的尖叫收藏熱潮。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思，拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，拿起來才會看到隱藏於下的口罩。獨特的開箱方式，希望讓哈利波特迷們感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，一盒30片，售價600元。3月22日起將陸續於博客來、momo、PChome、YAHOO及蝦皮購物等電商平台正式上市，第二波則在實體通路開賣，販售訊息可關注中衛官方臉書粉絲團。數量有限，售完為止。此外，同款商品也會在香港、新加坡兩地開賣。至於下一次哈利波特紀念口罩的主題，中衛表示，先保留驚喜，敬請期待。

此次，限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。

例如「學院分類帽」圖案中，會看到入學必備的魔杖、課本、巫師袍；「霍格華茲校徽」圖案中則有代表霍格華茲的H、魔藥、煮魔藥的大斧、金探子、飛天掃帚等；至於「水晶球」圖案中，還出現通往霍格華茲的特快列車、行李推車、懸空蠟燭及愛情魔藥。

精巧設計還不止如此，口罩右上角出現哈利波特的圓框眼鏡和閃電疤痕，右下角則有Harry Potter經典字樣。另一個有趣的是下方的封合線，特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕。總之這是一盒哈利波特迷不容錯過的紀念口罩！

限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟。中衛／提供
限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟。中衛／提供

口罩 哈利波特

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