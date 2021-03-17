雄獅：打造全面向國旅 投資無上限

全球疫情依然嚴峻，「旅遊泡泡圈」還停留在口頭說法，國旅目前仍是台灣的觀光重點市場，雄獅旅遊（2731）總經理游國珍表示，將持續深耕國旅市場，且各面向的投資會持續，經費沒有上限。

游國珍說，國人在國旅方面還是以自由行為主，去年疫情爆發無法出國，國旅在疫情緩和解封後，出現國旅大爆發，但透過旅行社安排的仍是少數，對旅行社的營利的幫助有限，不擴我們認為在舊有的國旅行程中再昇華，仍有機會吸引旅客，並可為未來全球恢復正常旅遊活動預作準備，屆時有入境旅客和國旅，市場將可翻倍。

他認為，要在國旅市場具有競爭力，掌握交通運輸工具相當重要，因為出遊必須仰賴交通運具，因此，雄獅除了大手筆投資購置遊覽車，今年中可達100輛，去年第4季也引進十輛賓士九人座的豪華座車，藉以打造自己的旅遊和服務車隊。

而台鐵有主線和支線鐵路，共241站、長達1,100多公里的環島路網，相當有機會和日本、瑞士一樣發展鐵道觀光，但我們過去卻很少用於觀光，在雄獅標下台鐵「鳴日號」營運權，打造高品質的鐵道遊程後，雖然價位較高，但有相當多旅客指名要搭，顯見口碑已樹立，今年6月台鐵「藍皮解憂號」要啟航，接下來台鐵要開標的「山嵐號」、「海風號」，以及「鑽石級的寢台列車」，雄獅也都會積極參與競標。

除了鐵公路運具的掌握外，雄獅也與國內航空公司合作，確保搭機出遊的機位，近年更與雲頂郵輪集團合作，去年7月推出「郵輪跳島遊」造成市場轟動，今年更增加許多亮點活動，提高旅客出遊意願，游國珍說，去年國人還會觀望何時解封可以出國，預定遊程至多是一個月後，今年則不再等待，現在已經預訂到7、8月了，而且過夜出遊的人也有增加。

游國珍表示，除了購置新車、標下台鐵鳴日號，與航空公司、郵輪公司合作，雄獅也在基隆、高雄港設立辦公室，不只做銷售，還提供旅遊服務，過去在精華區的店面快速縮減，並轉型為旅運銷售和服務中心，且因應鐵道旅遊，在南港、花蓮、新烏日、新左等車站都設立區域旅運中心，這一連串的投資，就是為打造高品質的國旅。

他指出，我與帛琉在規畫的旅遊泡泡，一開始因為有限制，人數不多，且有多家旅行社在做，營利增加不大，但只要第一個泡泡成功，接下來後面一定有更多泡泡，商機就會慢慢顯現，只不過，所有的旅遊成本都會提高，想要出國旅遊的民眾心裡要有準備。