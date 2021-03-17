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南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

泰昇去年大賺近一個股本 每股擬配6元現金、殖利率近5%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

泰昇-KY（8480）公布去年財報，全年稅後淨利3.91億元，較前年成長13.3％，每股盈餘為9.96元，大賺近一個股本，並創下歷史新高。董事會並通過每股將派發6元現金股利，以昨日收盤參考價122元計，現金殖利率達4.9%。

泰昇-KY表示，去年雖受疫情及台幣強升等因素影響，但受惠於營運成本控制得宜，毛利率維持高檔，全年獲利逆勢成長，達成獲利雙位數成長目標並創歷史新高。董事會也決議擬配發現金股利6元，配發率6成較往年7成略低，主要是公司今年計畫保留部分資金以支應越南關鍵原料新廠建廠支出。

展望今年，泰昇-KY指出，預期今年疫情影響全面消退，將大力拉動東協新興國家經濟全面快速復甦，公司新一代嬰兒尿褲也將陸續上市，對於今年營收重返高成長抱持樂觀看法；至於獲利方面，近期台幣仍強勢，原物料及運費也呈現上漲趨勢，對獲利成長的影響將有待觀察，惟越南關鍵原料新廠預估在年底前量產，可望推升公司營收及獲利成長，並緩解相關成本壓力。

泰昇-KY 疫情

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