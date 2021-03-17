餐飲年後加薪首發 繼光香香雞3月起全台副店長加薪近6%

在全台即將破50家分店的繼光香香雞，今年會加速展店外，今日宣布3月起將幫全台繼光香香雞門市副店長加薪近6%，另外門市店長更可以直接參與經營門市實際獲得分潤，相較原薪資至少看漲8%-12%，依各門市營業狀況更有機會挑戰百萬年薪。

繼光香香雞自去年年中宣布2021年全台繼光香香雞將達100家的展店願景後，積極招兵買馬，不只釋出近300席職缺，對內也釋出更多福利、薪資待遇激勵與招募人才：除去年6月幫門市第一線夥伴加薪5%後，繼光香香雞更於今日再度宣布3月起將幫全台繼光香香雞門市副店長加薪近6%。

另也於今年特別設計店長分潤制度，使店長在經過內部評選後，可如入股般直接深入經營門市，透過行動獲得分潤，自我努力掌握加薪幅度，挑戰百萬年薪。

繼光香香雞表示，門市夥伴的朝氣及活力一直是繼光香香雞最具代表性的品牌特色，而在今年繼光香香雞積極展店，於Q1開出多家門市如台中大甲店、台中泰安店、桃園中壢店、林口長庚店、高雄義享專櫃。

如今更因應旗下餐飲品牌大舉展店拉高市占，對外釋出門市正職夥伴超過300名的多元職缺，更預計從3月20日開始大規模於全台各區招募儲備幹部80名，透過專屬課程培訓，甚至可2-4個月快速晉升店長。對內則是提升門市幹部的薪資水平及提升更完善的職能培訓 ，如門市營運專業職能訓練，和全集團跨品牌中高階管理培訓課程。

相較其他餐飲同業，繼光香香雞門市正職薪資福利也相當不錯，各階級平均月休可達8-10天，門市正職人員月薪則可上看3.4萬元。除此之外每季更有完善的獎金制度，如業績獎金2000-4000元、表現服務獎金1500元。另依特殊區域更有2000-2500元的交通津貼、婚喪喜慶補助，及年度穩定調薪的機會。