吸東南亞人才 台灣大總座捐贈台大林之晨東南亞助學金

台灣大（3045）總經理、AppWorks 董事長暨合夥人林之晨，17日在台灣大學捐贈成立「台大林之晨東南亞助學金」，林之晨表示，期望能吸引更多東協一流人才到台灣求學，增加台灣企業就地爭取一流東協人才的機會，加速台灣融入「大東南亞」 區域經濟發展，創造更多新的成長曲線。

林之晨表示，自己求學的時候，為了生活負擔還要去擔任家教，因此希望成立助學金來幫助學弟妹，尤其台灣已經進入人口負生長的狀態，鼓勵生育也緩不濟急，當下移民政策是重點，而東南亞崛起也將成為台灣未來重要的盟邦，以印尼為例，一年出生500萬至600萬新生兒，只有100萬可以上大學，如果可以以台灣超過供給的高檔教育，讓優秀的東南亞學生們來台灣念大學及研究所，就可以讓更多學生得到好的教育。

台灣大學副校長周家蓓說，身為台大 B85 級校友林之晨，以行動支持並回饋母校與台灣的熱心。我們非常認同設置東南亞助學金的理念，期許我們共同努力，吸引優秀的東南亞學子來台大就學，不僅可提供其優質的高等教育，並期能使與台灣建立深厚的連結。

台大林之晨東南亞助學金對象，涵蓋台大具印尼、菲律賓或越南等國籍大學部及碩士班在學學生，每學期共獎助5名、每名各新台幣6萬元，每年總金額為新台幣60萬元。本助學金的主要特色，是以「求學目的自述書」作為審查重點，並未設定貧寒條件、不限定科系，成績也只要求 GPA 2.7 以上的低門檻。

林之晨指出，台北居大不易，成立本助學金的目的，在於幫助東協來台的台大學弟妹，減輕經濟與生活負擔，讓他們更專注學習。透過開放的設計，鼓勵有明確目標、優秀的印、越、菲青年世代來台就讀。一年60萬的金額雖不算高，但祈能貢獻母校吸引東協優秀人才的力道，透過校園生活的交流，擴大他們與台灣長大學弟妹的區域視野，最終並增加台灣晉用國際人才的機會。更重要的，期待這項回饋母校的行動，發揮拋磚引玉效果，讓更多台大畢業的優秀企業領導人，一起回來母校設置獎、助學金。

林之晨進一步表示，今年推出第一版的助學金設計，是本著創業精神先跨出一步，未來若成效良好，會再擴大辦理。

林之晨表示，推動台灣融入大東南亞經濟圈有兩大考量，第一是著眼於台灣即將進入「超高齡社會」，65 歲以上人口佔總人口比率達 20%，其次是東南亞數位經濟發展紅利，機會稍縱即逝。根據國發會預估，台灣將在 2025 年進入「超高齡社會」，任何鼓勵生育的政策已緩不濟急。台灣迫切需要更積極的移民策略，吸引東南亞優秀年輕人來台是最好的選擇。

林之晨指出，因為東南亞不僅人口多且年輕，更是未來半個世紀，台灣在區域上最需要的國際伙伴。此外，台灣優秀且相對平價的高等教育體系，有非常好的條件吸引優秀的東南亞學子來台就讀，畢業後若能留在台灣創業或就業，將可有效改善台灣老化的人口結構；即使畢業後回國，這些年輕人也將扮演東南亞各國與台灣在商業、社會或文化交流的重要橋樑。

台灣大指出，此外，東南亞數位經濟浪潮正進入紅利期。根據 Google 與 Temasek 淡馬錫控股的預估，2025 年東南亞數位經濟規模，將高達 3,000 億美元，而這塊市場上網人口，直到 2019 年才正式突破五成，代表未來仍有極大成長空間。在這樣擁有高速成長潛力的大市場中，數位產業至今已陸續誕生了 Grab、Gojek、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、Traveloka、OVO、VNG、VNPay 等約 10 家新創獨角獸 (估值超過 10 億美元的未上市公司)，相較於台灣東邊的美國、北邊的日本與韓國、西邊的中國皆已各自發展出完整成熟的數位生態系，搭上東南亞市場的數位浪潮，將是台灣晉升數位強國的最後一張入場券，而與優秀的東南亞年輕人才建立深度的交流與連結，將有助於確實將此入場券緊握在手。

自台灣推動新南向政策以來，東協學生來台就讀人數便隨之成長。根據教育部統計，東協學生在台灣大專院校研習人數 (包含學位生與非學位生)，從2015 年的 26,917 人，增加至2019年的 55,789 人，五年內成長超過一倍，越南也在 108 學年度，成為東協中最多學生來台就讀的國家。同時期，台灣大學來自東協各國的學生人數，也從2015學年度的 904 人，成長至2019學年度的 1,394 人。