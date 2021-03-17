環狀線通車1年12站房價漲 3字頭只剩這4站

捷運環狀線通車至今已一年多，永慶房屋統計環狀線各捷運站周邊800公尺近一年實價登錄成交資料，14個捷運站中，有12個房價上漲，僅有2個捷運站微幅下跌。

目前沿線只剩4站均價仍3字頭，比一年前7個又少了3個。剩下的三字頭捷運站，包括新北產業園區站、秀朗橋站、幸福站、頭前庄站，其中，頭前庄站均價每坪31.2萬元最便宜。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，環狀線一期沿線都位於新北市第一環，在通車以前，許多通勤上班民眾，可能需要多次轉乘才能到達目的地，現在則可透過環狀線讓轉乘次數減少、通勤時間縮短，能有效提升民眾購屋意願，進而帶動周邊的房價。

根據統計，近一年漲幅第一的環狀線捷運站為十四張站，平均每坪單價約為47.3萬，近一年來漲幅高達12.4%。

謝志傑說明，十四張站位於新店區，鄰近央北重劃區，由於近年來央北重劃區的房價節節攀升，也帶動了十四張站周邊房價，尤站區附近的湯泉社區最明顯，由於成交小坪數物件較多，平均單價明顯上升。

漲幅第二為景平站，平均每坪單價約為41.3萬，近一年來漲幅約為7.3%。

謝志傑表示，景平站周邊生活機能良好，捷運站旁邊就是大潤發，且周邊傳統早市、黃昏市場及夜市應有盡有，無論是要採買或是飲食都相當便利。教育資源部分，則鄰近景新、秀山及秀朗三個國小，讓家長們有更多的選擇。

漲幅第三為中和站，平均每坪單價約為41.4萬，近一年來漲幅約6.7%。

謝志傑說明，中和站與景平站同樣擁有豐富的生活機能，周邊有南山威力購物廣場、大潤發、好市多及迪卡儂，可以說是量販店的一級戰區。

與景平站較不同的是，中和站距離台北市幾乎僅有一橋之隔，是環狀線中距離台北市最近的捷運站，若是自行開車或騎車，不用10分鐘便可以抵達台北市，對於在台北市就業的民眾相當方便。

謝志傑表示，民眾購買捷運宅前，應在通勤時間搭乘一次捷運，體驗整個通勤的動線及所需時間，否則可能會因為家與捷運站的距離、轉乘或是候車時間，讓通勤時間與預期的不太一樣。

除此之外，由於環狀線為高架捷運線，距離捷運站過近可能也會有噪音、景觀或是風水的問題，建議可以選擇距離捷運線步行10分鐘內的房屋，不造成體能負擔又能輕鬆抵達，讓民眾享受捷運帶來便利交通的同時，也能夠有良好的生活品質。