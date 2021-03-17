快訊

南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ANA將試用IATA旅遊通行證 檢疫狀況一次查

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
ANA 將加入 IATA 旅遊通行證試用計畫，期盼透過數位解決方案，讓旅客的國際旅遊能更加安全及順暢。　圖／ANA提供
ANA 將加入 IATA 旅遊通行證試用計畫，期盼透過數位解決方案，讓旅客的國際旅遊能更加安全及順暢。　圖／ANA提供

日本全日空航空（ANA） 將加入國際航空運輸協會 (IATA) 所研發的 IATA 旅遊通行證 APP 試用計畫。此測試將進一步推動ANA 透過創新數位解決方案進而幫助旅客能將所有旅遊相關文件數位化，不僅讓旅客自我旅遊管理能更便利，且能更安心、安全地出國旅遊。

ANA 執行長平子裕志表示，「隨著國際旅遊的規範及其需求不斷變化，增加了旅遊的複雜性。使用 IATA旅遊通行證能讓旅客輕鬆地確認是否能符合目的地國家的 COVID-19 檢疫需求，並與航空公司及各國政府共享資訊。同時，此試用通過後，我們希望能透過優化數位解決方案，讓旅客能有更安全、安心且非接觸式的出國。」

國際航空運輸協會 (IATA) 執行長 Alexandre de Juniac 指出，「ANA 是航空產業的龍頭，同時也是首批試用 IATA 旅遊通行證的航空公司之一。ANA 參與這次試驗，能有信心的讓各國政府重新開放邊境、與世界重逢、恢復國際旅遊的榮景。IATA 旅遊通行證，將安全地連線到其數位護照中的健康憑證，幫助旅客驗證其是否符合 COVID-19 檢疫要求。」

此試驗是 ANA 以數位優化旅客的旅遊，且持續改善旅客的飛行體驗並確保旅客安全、安心的其中一項努力成果。

所謂「IATA 旅遊通行證」是一款手機APP應用程式，可以幫助旅客管理 COVID-19 病毒檢測結果或 COVIDANA NEWS 19 疫苗施打狀況等資訊。讓旅客能更輕鬆及安全地管理旅遊行程。這對於 COVID-19 流行間和後疫情時代，可能需要經過的檢疫或疫苗接種以證明國際旅遊條件的政府非常重要。

疫苗 APP 疫情

延伸閱讀

美國境內旅遊 看到復甦春燕

台灣香蕉出包遭日商下架 陳吉仲：全面提升檢疫比率

台灣香蕉輸日遭下架 陳吉仲：全面提升檢疫比率

與陸疫苗接種互認 以色列搶頭香

相關新聞

環狀線通車1年12站房價漲 3字頭只剩這4站

捷運環狀線通車至今已一年多，永慶房屋統計環狀線各捷運站周邊800公尺近一年實價登錄成交資料，14個捷運站中，有12個房價...

沒在怕！全台329檔期推案量 破6000億大關

政府近期出手打炒房，但591新建案統計指出，建商推案信心依舊，今年329檔七大都會區推案量破6600億元，較去年同期成長...

ANA將試用IATA旅遊通行證 檢疫狀況一次查

日本全日空航空（ANA） 將加入國際航空運輸協會 (IATA) 所研發的 IATA 旅遊通行證 APP 試用計畫。此測試...

冷鍊技術突破 台東釋迦首航銷往中東杜拜

台東10噸鳳梨釋迦今天裝櫃出口，預計14天抵達杜拜後開始銷售。為使釋迦外銷能保存更久，台東縣政府與地區農會及海運、冷氣空...

yoxi推業界首創優惠 每趟都有機會抽中Corolla Cross

和泰車（2207）積極積極擴大汽車多元化的服務，和泰聯網向和雲購入iRent跟yoxi品牌所有權，全力整合資源發揮最大效...

富邦媒物流升級 擴建十座衛星倉

富邦媒董事長林啟峰昨（16）日表示，今年景氣樂觀中有審慎，隨著全球疫苗接種，貿易慢慢重新回到軌道，預估今年公司整體成長動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。