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冷鍊技術突破 台東釋迦首航銷往中東杜拜

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
冷鍊技術突破，台東10噸鳳梨釋迦今天裝櫃出口，預計14天抵達杜拜後開始銷售。記者尤聰光／攝影
冷鍊技術突破，台東10噸鳳梨釋迦今天裝櫃出口，預計14天抵達杜拜後開始銷售。記者尤聰光／攝影

台東10噸鳳梨釋迦今天裝櫃出口，預計14天抵達杜拜後開始銷售。為使釋迦外銷能保存更久，台東縣政府與地區農會及海運、冷氣空調業者開發冷鍊保存技術，首此運往中東國家。縣長饒慶鈴說，冷鍊技術穩定，未來，台東釋迦將銷往世界各地。

饒慶鈴與農委會人員今天前往斑鳩番荔枝產銷班集貨場，視察釋迦裝櫃進度，饒表示台東釋迦甜度、營養價值都非常高，是外銷農產品主力。為做好品質把關，今年縣府篇列預算，補助各產銷班及合作社，購置空壓機，去除介殼蟲害，讓蟲害零檢出。

台東地區農會總幹事李建通說，這次總計10噸銷往杜拜的釋迦，全程以氮氣灌入貨櫃，運送過程保持果實穩定，這項技術，未來，除了運用在釋迦上，也可以運用在其他蔬果，讓台東的蔬果不僅限於單一市場，還能夠銷往世界各地，是一大福音。

縣長饒慶鈴（中）示範使用空壓機，利用空氣噴壓把釋迦上蟲害去除，為品質把關。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（中）示範使用空壓機，利用空氣噴壓把釋迦上蟲害去除，為品質把關。記者尤聰光／攝影

台東 杜拜 外銷

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