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國際大廠加碼投資 王美花：今年至少八指標性外商來台

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部王美花今（17）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，針對今年的經濟展望，王美花指出，去年是充滿挑戰的一年，但今年的國內經濟，由於外需強勁加上我國資通訊產業優勢，可望提高出口成長動能。內需方面，就業穩定及股市活絡，有助民間消費回溫。同時，今年還將推動至少八家指標性外商來台投資，讓高階的產線加速移到台灣。

王美花指出，台灣安全又穩定的供應鏈，已吸引Google、微軟、ASML、沃旭等國際級企業加碼投資，不但有助半導體及綠能產業發展，更加速台灣發展成高科技研發中心，吸引國際大廠加碼投資，今年「投資台灣事務所」還將推動至少八家指標性外商來台投資。

王美花表示，在全球供應鏈重整的趨勢下，台灣是企業產能移轉最好的選擇，投資台灣三大方案截至今年3月11日總投資金額已接近1.2兆元，預計至今年底落實投資金額有機會突破1兆元。這一波的台商回台已帶動伺服器、特斯拉等供應鏈回流，也促進產業智慧化及數位轉型。

在協助潛在投資案例部分，王美花表示，經濟部已經做好水電、土地部署，也會逐案追蹤落實。以土地為例，隨著台商回流越來越熱絡，帶動產業用地的需求，公告工業區閒置土地214公頃截至今年2月底使用率高達97.5%。此外，預計今年底將釋出台糖在雲林、嘉義、台南、高雄等五塊、共計423公頃的土地，以解決廠商用地問題。

王美花 經濟部

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