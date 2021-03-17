沒在怕！全台329檔期推案量 破6000億大關

政府近期出手打炒房，但591新建案統計指出，建商推案信心依舊，今年329檔七大都會區推案量破6600億元，較去年同期成長4成，也創下3年來的新高，其中雙北精華地段案量大爆炸，台南案量也較去年暴增近一倍。

591表示，台北市可說是「久旱逢甘霖」，案量1715億，較去年大增95%，信義、大同及文山區都有少見大基地釋出，其中信義計畫區罕見的預售豪宅案「玥隱信義」，且千坪大基地及百坪規劃，再加上稀有地段加持，開價有望上看200萬起跳，

去年年初受到疫情影響頗大的新北市，今年恢復以往推案千億量體水準，三重二重疏洪道重劃區右側及新店央北重劃區，都有超過百億元的量體登場，其中三重二重疏洪道重劃區有多家知名建商推出小宅產品，房價上看6字頭。

桃園市2021年整體案量成長約4成，近兩年推案大熱區龜山A7重劃區在線個案已高達40餘個，賣壓不小，建商進場力道略減緩，今年推案亮點集中在生活機能完善的小檜溪重劃區，329檔期有國泰、亞昕等二期推案進場。

去年新竹房市用火熱兩字形容一點也不為過，但是接連的建案稽查、紅單開罰，讓建商先行轉為低調行事，以房價最高的竹北市來看，本次檔期推案地區都屬較外圍區塊，因此整體329檔期案量也隨之下滑，略減近3成。

去年傳出投資客大批搶房的台中，今年檔期推案維持千億水準，增幅約1成，今年檔期市區、蛋白區都有單案百億建案進場，豐邑機構在三井Lalaport附近推出新案，價格上看4字頭，總太地產在北屯廍子重劃區推造鎮系列案，近150億元的量體，因其基地為台中市政府釋出的公有地，原本標售價格不低，因此進場後成交單價也站上2字頭，廍子段正式告別1字頭行情。

「護國神山」台積電南科擴廠消息、三井國泰安平合作案等等，讓台南房市添柴火，看準未來就業人口購屋需求，台積電廠區所在的善化區有50億元的大量體建案「桂田磐古2期」進場。

高雄329檔期中大量體建案進場少，因高雄缺工嚴重，土地成本居高不下，種種外在因素讓營造成本估算困難，不少建商轉為保守推案，寧願不推也不要賠錢，觀望氣息濃厚，今年推案較去年略減超過1成。