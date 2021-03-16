加碼打炒房 璞園董座：中南部投資客多的預售案衝擊大

璞園建築董事長李忠恕今（16）日表示，近期行政院推出房地合一稅2.0版草案，已衝擊案場來人量變少，房市買方已出現觀望情況，不過地段優越的新案買氣仍持穩，像是位於泰安街、金山南路口的「富邦醴仁」，銷售上未受影響，全案已賣逾五成，高樓層每坪成交近200萬元、低樓層每坪也有160萬元以上，顯示市場動盪之餘，建案條件、產品力將是成為買方出手的關鍵。

李忠恕認為，政府這次加碼打炒房政策對這一波以預售推案為主、房價漲幅較高的中南部市場影響較多。

李忠恕今在「富邦醴仁」、「衍建築」新案公開記者會中表示，房地合一稅2.0版草案主要鎖定短線投資客為對像，這部分對於近年買氣較熱的中南部影響較大，主因區域市場近年多以預售推案為主，加上價格漲幅較高，所以受衝擊較大；反觀北部地區、尤其是台北市因房價較高，加上近年房價相對平穩，認為政策對北部影響不大。

忠泰集團副董事長李彥良指出，只要建案規劃、設計都是從消費者角度出發，對市場都是正面的。以「衍建築」來說，雖然鎖定的是對美學、追求生活質感的買方，屬於小眾市場，但因為案子獨一無二，銷售上有不錯成績。

李忠恕指出，拿預售屋來炒房的行為本來就不對，但像是囤房稅政策，認為應該採取分區管制，舉例來說將市場劃成北、中、南三個大區塊去控管，如果要劃分更細一點的話，像是買方在台北、桃園、新竹等各買一間房子，不做歸戶認定，而是以「在一個區塊裡面擁有三個房子才算囤房稅」，來抑制投機炒房行為。