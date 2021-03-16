新潤興業去年EPS 3.45元 今年三大案入帳業績無虞

以知名補習班陳立數學為營運主體的卓越（2496）日前公布每股配發4.5元股利，其中包括現金股利3.0元、資本公積配發現金1.5元，股利配發率高達136％，由於以董事會決議股利案當天股價換算，股息殖利率高達近9%，15日收在59.5元，連拉兩根漲停，不僅激勵卓越股價連拉出兩根漲停，也讓市場好奇，在少子化已成國安危機的今天，補習班還那麼好賺？

2021-03-16 13:34