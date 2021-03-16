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新潤興業去年EPS 3.45元 今年三大案入帳業績無虞

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

新潤（6186）去年在三大新案完工交屋下，去年營收28.86億元、年增2.4%，稅後純益3.83億元，每股稅後純益（EPS）3.45元；新潤表示，今年公司預計有三新案入帳，今年業績無虞；推案部分，今年推出七大新案，將穩健布局北台灣自住市場。

新潤興業2020全年合併營收28.86億元、年增2.4%、營業利益4.84億元、年增9.1%，稅後純益3.83億元，每股稅後純益3.45元；新潤指出，去年營運動能受惠板橋「翠峰」、桃園青埔「新潤A18」與林口A7「鉑麗」三大建案交屋認列營建收入，每股稅後純益3.45元。

新潤興業董事長郭長庚表示，去年全球景氣受到新冠肺炎影響，且市場資金充沛、台商回流，台灣經濟基本面與台股表現優於預期，特別是半導體產業興盛，區域房市的就業機會增加，基礎建設逐步到位，推升自住、換屋的剛性需求成長，讓公司去年繳出亮麗的成績單；

新潤興業今年業績將有三重「橋峰168」、鶯歌「幸福莊園二期」依完工交屋認列營建收入，加計林口A7「鉑麗」持續交屋挹注，今年業績無虞。

新潤興業今年將推出七大新案，包括南港合建大案「擎天森林」，位居南港正核心，規劃2-4房中、小坪數，將推出26層全棟純住宅產品，期以地段、產品珍稀，搶攻新貴、首購、家庭換屋族群。

另外新潤之後接續推案有淡水新市鎮「淡水三期」、大園航空城「明日莊園」、林口新北影視城「新潤DOUBLE」、桃園高鐵特區「新潤君頤」、土城暫緩重劃區「新潤心城2」與機捷A10「山鼻站案」等，穩健布局北台灣自住市場。

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