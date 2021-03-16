快訊

她每晚醉倒夜店是為什麼？另類女性復仇片《花漾女子》

「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

看好國內房市 鼎固-KY副總經理：決議回台推案

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
鼎固-KY副總經理王鏘嵐今(16)日表示，在中國房地產市場營運穩定下，加上希望提高公司在台知名度，集團決議回台推案，這也是鼎固首度布局台灣市場。記者陳美玲／攝影
鼎固-KY副總經理王鏘嵐今(16)日表示，在中國房地產市場營運穩定下，加上希望提高公司在台知名度，集團決議回台推案，這也是鼎固首度布局台灣市場。記者陳美玲／攝影

鼎固-KY（2923）今（16）日舉行法說會，鼎固-KY副總經理王鏘嵐表示，在中國房地產市場營運穩定下，加上希望提高公司在台知名度，集團決議回台推案，這也是鼎固首度布局台灣市場。

她強調，未來投資推案金額上看百億元，且會先以剛性需求的住宅產品為開發項目，至於商辦、商場等若有機會也會同步評估考量。

鼎固-KY去年營收達134.19億元、年增1.3倍，稅後純益達11.77億元、年減85.6%，每股稅後純益達0.68元，公司決議配發1.2元現金，配發率高達176%，以今日收盤價40.05元計算，若後續順利填息，現金殖利率達約3%。

鼎固-KY總經理特助林明哲指出，去年營運在無錫案入帳下，衝高集團營收，惟因該案毛利率僅二成多，加上需認列補繳地下樓層建築利益，以致獲利減少；展望今年，集團將有總銷約227.9億元之「匯景華庭三、四期」階段性完工，初估該案完工部分、銷售可期。

值得注意的是，深耕中國大陸市場的鼎固-KY宣布在台房地產開發計畫；王鏘嵐指出，在大陸房地產市場營運穩定發展下，且認為台灣在經濟表現不錯下，國內房市有可為，加上集團希望提高公司在台知名度，決議回台推案、首度插旗台灣不動產市場。

王鏘嵐表示，未來鼎固-KY在國內開發案，有機會的話會與集團內的宏璟建設共同合作；至於中國市場因精華區土地難尋，會往像是上海外圍去獵地。

房地產 營收

相關新聞

這檔補教股殖利率近9% 少子化危機，補習班還這麼好賺？

以知名補習班陳立數學為營運主體的卓越（2496）日前公布每股配發4.5元股利，其中包括現金股利3.0元、資本公積配發現金1.5元，股利配發率高達136％，由於以董事會決議股利案當天股價換算，股息殖利率高達近9%，15日收在59.5元，連拉兩根漲停，不僅激勵卓越股價連拉出兩根漲停，也讓市場好奇，在少子化已成國安危機的今天，補習班還那麼好賺？

不怕宅經濟退燒 富邦媒董座：今年成長動能維持去年水準

富邦媒（8454）搭上疫情之下宅經濟列車，今年股價一度攻上千金，隨著疫苗接種，全球將逐漸走出疫情影響，但富邦媒對營運展望...

欠缺維修免責條款 台灣汽車零組件廠苦

全球汽車重鎮所在的德國去年底修法通過維修免責，但台灣汽車零組件業者卻因為欠缺維修免責條款暴露在高度風險下。汽車門把大廠虎...

富邦醴仁公開銷五成 業者﹕這裡總有人排隊等待

北市指標豪宅「富邦醴仁」今（16）日公開，個案開價每坪180萬到216萬元，總價一戶1.7億~2億元。業者表示，目前銷售...

營收將破千億大關！momo今年將跨足生鮮銷售

電商龍頭富邦媒（8454）去年營收突破671.98億元，年增達29.65%，總經理谷元宏表示，對於今年成長還是樂觀預期，...

工研院攜手日商德山 助半導體良率提升

工研院今天宣布，與日本半導體化材製造商德山株式會社合作，共同研發半導體用原物料品質檢測技術，將可快速篩選出原物料中的不純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。