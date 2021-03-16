看好國內房市 鼎固-KY副總經理：決議回台推案

鼎固-KY（2923）今（16）日舉行法說會，鼎固-KY副總經理王鏘嵐表示，在中國房地產市場營運穩定下，加上希望提高公司在台知名度，集團決議回台推案，這也是鼎固首度布局台灣市場。

她強調，未來投資推案金額上看百億元，且會先以剛性需求的住宅產品為開發項目，至於商辦、商場等若有機會也會同步評估考量。

鼎固-KY去年營收達134.19億元、年增1.3倍，稅後純益達11.77億元、年減85.6%，每股稅後純益達0.68元，公司決議配發1.2元現金，配發率高達176%，以今日收盤價40.05元計算，若後續順利填息，現金殖利率達約3%。

鼎固-KY總經理特助林明哲指出，去年營運在無錫案入帳下，衝高集團營收，惟因該案毛利率僅二成多，加上需認列補繳地下樓層建築利益，以致獲利減少；展望今年，集團將有總銷約227.9億元之「匯景華庭三、四期」階段性完工，初估該案完工部分、銷售可期。

值得注意的是，深耕中國大陸市場的鼎固-KY宣布在台房地產開發計畫；王鏘嵐指出，在大陸房地產市場營運穩定發展下，且認為台灣在經濟表現不錯下，國內房市有可為，加上集團希望提高公司在台知名度，決議回台推案、首度插旗台灣不動產市場。

王鏘嵐表示，未來鼎固-KY在國內開發案，有機會的話會與集團內的宏璟建設共同合作；至於中國市場因精華區土地難尋，會往像是上海外圍去獵地。