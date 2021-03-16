本土新創Vpon威朋宣布 與日本環境省成官方合作夥伴

本土新創、亞洲領先大數據公司Vpon威朋數據集團宣布，Vpon JAPAN近期與日本環境省大臣小泉進次郎簽訂官方合作夥伴關係，目的為讓全世界看見日本國家公園的魅力之處，並帶動當地觀光。

Vpon威朋在日本觀光市場耕耘已久，先前也協助東京都提供遊客交通數據分析，作為東京奧運交通模擬使用。Vpon威朋提供入境日本的亞洲旅客大數據，分析出疫情前曾造訪日本各地國家公園的旅客，掌握拜訪過國家公園旅客的特性及興趣偏好，再對潛在顧客投放最適切的廣告素材，規畫更精準的市場行銷，以促使他們於疫情後再訪日本，並宣傳日本國家公園的魅力點。

日本政府環境省企劃官方合作夥伴項目，透過日本環境省與私人企業和機構的相互合作，將日本國家公園美景與獨特魅力傳遞至全世界，增加造訪日本國家公園的海內外旅客。此外，這項合作關係也希望能加深旅客對自然環境保護的了解，同時帶動當地的觀光產業。