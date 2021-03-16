生達以3.41億元 分割原料藥合成部門讓予關係企業生泰

生達製藥（1720）與生泰合成（1777）今（16）日同步宣布，兩公司今日分別召開董事會，決議將生達合成部門的研發、生產、品管、品保、營業等相關業務分割移轉給生泰公司，並由生泰發行新股予生達作為對價。

本分割案將提2021年6月18日召開之股東會討論。本次分割及受讓案之價值，雙方議定為3.41億元，生泰公司就本次受讓之合成部門，將以每股75.24元為發行價格，計發行普通股453萬2,163股予生達，此次交易案暫定分割基準日為2021年10月1日。

生達總經理范滋庭表示，本次營業分割及受讓案係為落實製藥領域專業分工，資源整合，共享技術，分享智慧財產權，以期拓展國內外市場，提升國際競爭力。

完成交割後，生達持有生泰公司持股，將從原來10.61%預估增加為22.32%，成為生泰最大股東，生達得依投資比例認列生泰公司營運績效，以保有原先合成部門的經營獲利效益，且將可維持來自生泰公司的穩定原料藥貨源，有利於從原料藥到製劑的垂直整合，達到領先開發與大量生產的優勢。

生泰董事長蕭振明表示，生泰公司將承接來自生達製藥的專業人才，得以擴大研發陣容，提升生產能量，讓原料藥產品組合更完整，並且新增特殊賦形劑及動物用原料藥的經營，使生泰公司的經營競爭力及規模更加發展壯大。

我國為國際藥品稽核協約組織PIC／S會員，台灣對於原料藥GMP的規範與實施管理，已經和先進國家同步接軌，實際生產的原料藥在國際市場品質與歐、美、日先進大廠相當，生泰公司及生達合成部生產的原料藥外銷皆逾90%。

本次分割受讓後，生達製藥將專注於西藥製劑的經營，生泰公司專精於統籌原料藥的規劃及發展，擴大經濟規模、降低成本，雙方共同開拓歐、美、中、日市場，預期將發揮1+1大於2的綜效成果，創造互利雙贏局面，在兼顧雙方環保、企業社會責任及公司治理（ESG）之下，續為股東創造合理收益。