欠缺維修免責條款 台灣汽車零組件廠苦

全球汽車重鎮所在的德國去年底修法通過維修免責，但台灣汽車零組件業者卻因為欠缺維修免責條款暴露在高度風險下。汽車門把大廠虎山公司就指出，其實虎山生產的門把品質甚至更好，但因為必須維修外觀相同，仍舊面臨風險。

東陽公司（1319）認為，全世界汽車產業最發達的德國都已經維修免責，台灣是汽車零組件高度發展的國家，卻沒有相關立法保護，不只影響產業發展，也不利消費者的權益。如果台灣有維修免責條款，有利於產業的生存之外，也能夠提供消費者維修時的自主選擇權。

台灣汽車零組件暨維修權益協會指出，維修免責不只保護汽車零組件業者，也保護消費者。因為維修免責條款影響零件的售價相差相當大，另外有些正廠零件在整車停產一定的期間後即停產，但仍有大量的老車持續使用，副廠零件有效解決相關的問題。

台灣汽車零組件產業規模相當大，除了東陽、帝寶（6605）、堤維西（1522）等大廠屬於汽車外觀件，容易被車廠盯上之外，鈑金件、車燈、塑件以及許多汽車部品都期盼台灣也能夠有相關配套措施通過維修免責法案。