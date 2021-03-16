營收將破千億大關！momo今年將跨足生鮮銷售

電商龍頭富邦媒（8454）去年營收突破671.98億元，年增達29.65%，總經理谷元宏表示，對於今年成長還是樂觀預期，營收持續追求高成長，先前訂下2022年達到1000億元營收的夢想「愈來愈真實」，幾乎確定可達成，同時也會開始跨足生鮮蔬菜的銷售。

谷元宏表示，雖然外界認為疫情對於電商有幫助，但事實上只有在去年第二季的防疫用品銷售有明顯成長，很快台灣就回到正常生活，而去年的高成長不只是因為疫情，更主要的原因是達到經濟規模。

對於今年的營運前景，董事長林啟峰也說，疫情對台灣並沒有太大影響，隨著疫苗開始接種，全球應該可以陸續恢復正常生活，整個景氣看起來是樂觀的，但世界經濟情勢變化很快，還是要審慎，因此如果沒有出現太大變化，應該還是可以維持去年的成長水準。

近年來富邦媒積極佈建物流，谷元宏也說，目前富邦媒在全台共有32個衛星倉與主倉，今年除了南區大型物流中心也將於第二季動土外，還要再增加10個衛星倉，更希望在中部找到適合地點興建主倉。

為滿足消費者全方位生活需求及便利購物體驗，今年也將持續擴大服務領域，富邦媒副總經理洪偉釗表示，除了剛推出的「5小時超市」外，momo將攜手台灣原生自由行訂房平台合作推出「訂房服務」，生活繳費、線上保險也都擴大服務範圍。

洪偉釗更說，為提供消費者豐富獨特的商品選擇，momo延伸自2015年品牌深耕計畫的觸角，除線上既有1.8萬個品牌、300多萬件的商品外，持續擴充商品項目包括冷凍商品品類增加、戶外露營品牌、電子書的販售；同時發揮職人級商品開發力，代理海外優質品牌及自營商品。

對於海外的布局，谷元宏說，電商是很在地的事業，富邦媒在台灣以外並沒主場優勢，因此要謹慎對待，不會貿然進入一個市場就打流血價格戰。