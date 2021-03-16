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高鐵攻國旅 精緻遊、高端遊新行程上線

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣高鐵公司引領精緻國民旅遊新風潮，特別針對「高鐵假期」的「精緻遊」及「高端遊」規劃新行程。 圖/台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司引領精緻國民旅遊新風潮，特別針對「高鐵假期」的「精緻遊」及「高端遊」規劃新行程。 圖/台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）引領精緻國民旅遊新風潮，特別針對「高鐵假期」的「精緻遊」及「高端遊」規劃新行程，提供旅客更加優質且深度的「搭高鐵・遊台灣」選擇。

「精緻遊」由原先六條行程增至17條行程，新增九份、阿里山、奧萬大、墾丁以及時下最熱門的屏東神山等路線，「高端遊」則由五條行程增至八條行程，帶給旅客更深度的在地文化體驗。每條行程均網羅台灣熱門景點，自即日起開放銷售，讓旅客即使受限疫情無法出國，也能在台灣欣賞優美自然風光或豐富人文底蘊，享受與國際級同樣優質的旅遊體驗。

高鐵假期「精緻遊」專案精選17條熱門二日遊行程，行程第一天包含路線必遊景點並搭配接駁導覽及入住優質飯店，隔日則讓旅客自由規劃，兼具行程豐富性及時間彈性，最適合喜愛半自助旅遊的旅客。

以「屏東神山原民風情．和逸中山館2日精緻遊」為例，第一天透過專車接駁，帶旅客經由全國最高的谷川大橋，探訪屏東神山及霧台部落，欣賞魯凱族石板屋建築與圖騰特色，品嚐原民部落美食等，晚上入住高雄最熱門的「和逸飯店‧高雄中山館」；隔日則由旅客自由安排，或選擇加價購買「柴山一日遊」行程，上午由專人帶領前往探索鬼斧神工的鐘乳石洞或防空洞，免除自己申請的手續；下午則走訪海角咖啡、英國領事館，一探海蝕洞秘境及飽覽高雄山海風光。

其他熱門景點也有專屬精緻遊二日行程可供選擇，例如「台北九份老街．十分幸福．象鼻岩山海2日精緻遊」，第一天安排您漫步老街、探訪秘境，第二天可自由遊覽台北城區；另有非常受歡迎的「墾丁夜宿國立海洋生物博物館二日精緻遊」，讓旅客輕鬆體驗與魚共眠的奇妙感受。歡迎您趁著春暖花開時節，把握高鐵假期限時超值優惠，安排一趟高速、慢活的高鐵旅程。

「高端遊」專案八條二日遊行程，提供高鐵商務車廂、全程專車接駁、特色餐廳、秘境景點及星級住宿，專為高端客層設計的全包式旅遊，適合注重品質的旅客。本次新增台南、高雄、屏東三條路線，歡迎旅客至高鐵假期網站了解更多行程細節，為自己及家人輕鬆安排一次舒心的旅程，感受精緻美好的國民旅遊新體驗。

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