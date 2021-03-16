新金雞母！台南、高雄頻傳量販店面億元交易

實價登錄揭露，高雄、台南多間租給賣場的大坪數店面，近期相繼以高價轉手。房仲業者分析，消費型態改變，大型賣場漸成主流，業者承擔房租的能力強，租況穩定，帶租約的大型賣場店面，已成投資人眼中新金雞母。

台灣房屋統計實價資料 ，高雄橋頭、楠梓、三民區、台南仁德近一年都有大型賣場店面轉手，其中楠梓區軍校路，「歡樂十七」商辦大樓，1、2樓由全聯承租的店面，面積628坪，去年5月由當地企業以9,500萬元買下。

另外三民區建工路，由小北百貨承租的華廈1、2樓，面積245.5坪，由法人「呈相投資」以總價6,783萬元購入。今年年初橋頭燦坤3C家電賣場的透店，也以2.6億元帶租約出售。台南仁德區北海生鮮超市店面也在去年以2億4668萬元易主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受疫情影響，民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上也更依賴住家附近的社區型賣場店家，因此不少超市、賣場業者，如全聯、家樂福、小北等，近來都積極拓點，替店面市場挹注一股活水。

以全聯承租的楠梓右昌商圈1、2樓店面為例，由於商圈的生活機能成熟，周邊居住人口也很密集，因此該全聯已在當地穩定經營超過十年，以當地租賃行情推估，承租金額每月應有50~60萬元，換算年投報率約6.3~7.5%，遠高於北部店面平均投報的水平。

另觀察高雄近年兩百坪以上大店面交易量，2019年38筆，2020年達44筆，也有增溫趨勢。

台灣房屋愛河之心加盟店東林家福分析，大型店面買方大多著眼租金收益，或未來土地開發效益；連鎖量販店承租店面，多在成熟商業或住宅區，有消費人口支撐，業者付租能力好，且通常都簽5~10年長約，是房東眼中好房客，因此特別受投資人青睞。

以三民區交易為例，因建工路沿線商機熱鬧，小北百貨生意平穩，在當地已經營近十年，而且建工路還是高雄捷運黃線的預定路廊，所以除了中長期的租金報酬外，軌道建設的未來性，也是買方出手卡位的重要考量。

張旭嵐表示，疫情影響，外來觀光客大幅減少，店面交易也趨緩，不過市場熱錢充沛，置產族仍積極尋求穩定投報的標的，位於熱門路段的連鎖品牌賣場，租況穩定，只要投報符合預期水準，對投資人來說，仍是長抱型金雞母。