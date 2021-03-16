雄獅續攻離島 與金廈海運合作布局金門旅遊

雄獅（2731）深耕離島旅遊，看好金門旅遊市場，旗下品牌「旅天下」在2021年布局金門，首度與金廈海運合作，推出「初日號」海上遊程，全新亮相的初日號斥資千萬升級軟硬體設施，旅客搭乘專屬遊輪由金門出發，沿途欣賞金門及廈門海上景致，船上提供「類空服」的隨船尊榮服務。首波將推出日航及夜航兩種不同玩法，日航可觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞廈門藝術燈光秀及繁華夜景。

因應疫情造成旅遊市場生態改變，雄獅集團推動規畫新型態門市，搶進交通樞紐或熱門觀光景點插旗設點，以「目的地經營服務」概念布局全台，在國旅熱門景區建立樞紐（Hub）整合串聯，繼澎湖之後，以「旅天下」品牌進駐金門成立雄獅集團雙獅聯合國際旅行社金門分公司，透過供應商合作安排品牌觀光巴士在地服務，旅天下品牌也積極推動整合性旅遊服務，透過同業結合在地豐富觀光資源，提供具差異性、獨特性之旅遊商品，此次攜手金廈海運公司，以全新落成的「初日號」推出系列遊程，並安排導遊、地接與服務團隊進駐，可望帶給消費者全新體驗。

「金廈海運」過去專營金廈小三通客運，2020年因新冠疫情停業一年，在這段期間開發出藍色公路-偽出國行程，並邀請柏成設計公司設計外觀，打造新一代遊輪，沉穩色調透出時尚感，導入全新服務及特色餐食，命名「KING XIA 初日」，品牌透過回想起過去島上居民的傳統，出海入海總以陽光作為能量，希望藉由初日號的落成，引領國內專業海上旅遊的風潮。

「初日號」總噸位噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22海浬，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務，並引進類空服尊榮服務，服務人員以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心，如金門當地相當歡迎的堯陽茶，在地名產竹葉貢糖、豬腳貢糖、軋車餅等等。

餐食可因應顧客需求可提供套餐及自助餐等選擇，以在地特色食材入菜，如「金門胡椒包」，為早期金門人嫁女兒特別準備給新娘的餐點，象徵女兒就像割出去的肉，希望夫家可以好好疼愛，後來演變成婚宴中必備的料理，一般在宴會結束的倒數第三道出此道菜，讓來參加宴會的顧客都能吃飽、賓主盡歡。「金門芋戀肉」以小金門芋頭及軍用豬肉罐頭製成，當地土質帶有紅性黏土富含礦物質，種出來的芋頭出奇的香、鬆、綿，以入口即化聞名，還享有「烈嶼芋唔免哺」（不用嚼）的美譽；另外因為戰地背景，軍用罐頭是金門過去相當普遍的食材， 以軍用豬肉罐頭入菜，牽繫許多曾在金門生活和奮鬥人們共同的心聲。