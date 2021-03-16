製糖之外 台糖轉型打入休閒產業市場

台糖公司近年來除了製糖、售糖主事業外，也積極投入許多副署事業，利用本身豐厚的土地資產，投資像是觀光旅遊、精緻農業以及畜牧業等產業，打開國內及國際休閒市場。

位於台南的「烏樹林休閒園區」及「新營鐵道文化園區」前身為烏樹林糖廠與新營糖廠，都曾是產糖重鎮。台糖指出，烏樹林糖廠建於1910年，曾是遠近馳名的白糖產地，更是生產日本皇室使用的「御用糖」美名。

該廠停止製糖後，台糖保存糖鐵文化資產，觀光五分車於2001年復始，而後整合由舊倉庫改建的休閒博物館，發展成為「烏樹林休閒園區」，擁有台灣僅存的「勝利號」及復駛的SL- 370號蒸汽機關車等國寶級資產。

烏樹林糖廠旁邊也有全台唯一的蘭花專業園區「台灣蘭花生物科技園區」亦位於烏樹林，每年台灣國際蘭展皆在此舉辦，吸引海內外逾20萬人次到訪，有助於開拓台灣蝴蝶蘭外銷商機。台灣蘭花也在打國際場域打出知名度，不僅九成外銷到美國、加大、歐洲及日本，更曾披上外交戰袍，遠赴在2017年WTO國慶蘭展、2018年駐美代表處雙橡園蘭展等。

台糖表示，雖然去年疫情重創海外銷售量，導致業績減少三分之二，但去年底國際市場已經逐漸回溫，今年第1季已回歸前年第1季水準。近期也與台灣在中南美洲友邦，巴拉圭進行技術合作，教導當地花農如何種植台灣蘭花，藉此打入南美洲市場。

而同樣在台南的還有位於尖山埤水庫的台糖江南渡假村，該水庫過去為台糖用於製糖用水，但隨著糖廠停止製糖，台糖改為做環保使用，園區不僅有白鷺鷥、綠頭鴨、領角鴞等鳥類，也有豐富的異國植物等，讓遊客可以享有依山傍水的優雅風情。

而在畜牧業方面，台糖過去就因為調節甘蔗園地力，投入養豬事業。政府推動政府「5+2產業創新計畫」中的「循環經濟」，台糖去年啟用「台糖東海豐農業循環園區」，共有10棟畜舍，目前養豬頭數約1萬3千多頭。

其中，密閉式負壓水簾畜舍不但恆溫、控濕，防止異味逸散，既使離豬舍僅有數公尺，也鮮少有異味；更可減少每頭豬每日用水量從30公斤降至5公斤，每年省水量達14萬噸。