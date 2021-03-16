全國電冷氣空調總統級精緻安裝 訴求感心服務再升級

政府節能家電貨物稅減徵補助延長2年，3C通路全國電子（6281）看準今夏冷氣空調商機，推出多年的「總統級精緻安裝」好評不斷，2021「揪感心」服務再升級， 即日起起至4月18日推出早鳥限定服務，綁定LINE好友，即可享冷氣空調早鳥免費場勘服務。空調早販強勢登場，消費滿萬送千，多重好禮等你拿，還有好運LINE著你。

全國電子表示，冷氣空調總統級精緻安裝匠人工法，打造舒適居家生活隨著網路時代的資訊爆炸，挑家電要貨比三家才安心，挑選家電除了價格外，服務品質與售後服務為消費者最在意的部分，了解消費者需求，為提升消費者購物體驗感受，享尊榮專人服務，從挑選冷氣到安裝技師親自到府安裝一條龍的專業服務讓消費者買得安心、用的開心。

全國電子指出，推出多年的「冷氣空調總統級精緻安裝」廣受好評，因在乎消費者在挑選與安裝冷氣的消費體驗，根據最新的市調中了解到，消費者在安裝冷氣最重視的諮詢溝通，施工前的安裝說明，冷氣完工後測試並確認冷氣的運轉。搭配分佈全台320家門市的在地資源，就是希望讓消費者都有最好的售後服務。

全國電子強調，知道消費者最在乎「安裝事前環境評估與場勘建議」，總統級精緻安裝今年服務再升級，早鳥限定服務，綁定LINE好友，即可享冷氣早鳥免費場勘服務。

場堪後透過LINE推播再與消費者進行需求溝通，進一步掌握顧客需求，給予消費者專業冷氣安裝的施工評估建議。購買冷氣空調除了選擇適合自家使用的品牌和機型，還有熱忱完善的售後服務以及8年揪安心的免費延長保固，讓消費者感到感心消費體驗。

為搶冷氣早鳥市場，全國電子強調，空調早販祭出滿萬送千現金折價券優惠活動，再享分期0利率，買冷氣送名牌家電，十大原廠好禮任你挑、最高現折5,000元。推出獨家優惠Dyson涼風智慧空氣清淨機TP04 冷氣加價購6折只要13,888元(原價22,900元)，另有Electrolux 伊萊克斯、SHARP空氣清淨機超值冷氣加價購；Dyson清淨機濾網限時優惠88折，到3月底。