凱基證券助弱勢學生就學 新徵件開跑

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，「愛，從小學起」助學金計畫即日起開始徵件，協助弱勢學生厚植基本學力，累計至今已投入超過4,000萬元，協助弱勢學生安心就學；這項計畫今年預計投入750萬元，除持續協助小學階段學童，亦試辦國中助學以延伸關懷。

根據衛服部109年上半年統計，全台有超過10萬名弱勢兒童及少年等待資助，在凱基慈善基金會協助的學童中，小博是單親家庭，爸爸重度殘障視力不佳，身體亦有狀況，幾度進出醫院，無法外出工作。另一個案的小銨和姊姊本是單親媽媽獨力扶養，媽媽因為長期勞累病逝，現在由年邁姨婆照顧，兩個家庭都面臨經濟拮据的狀況；凱基慈善基金會協助小博和小銨就學，讓孩子能穩定在學校中學習，寄望他們順利成長，創造有希望的未來。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，弱勢孩子要翻轉就靠教育，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第10年，累計協助超過2000名弱勢學生，並同時減輕弱勢家庭的經濟負擔。為延伸照顧需要的孩子，今年開始試辦國中助學。另外，有特殊才藝得獎的小朋友可再申請特殊才藝助學金，讓才能智識不因貧窮而受限制。

今年徵件地區除原有之新北市、雲林縣、屏東縣外，新增南投縣，以110年學年度國小在學學生為主，並於屏東縣試辦國中助學。徵件期自即日起至110年4月9日止，凡家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用之經濟弱勢學生皆可申請。若符合經濟弱勢條件之申請者，同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，並曾獲個人校際以上比賽前三名，或經政府單位等鑑定之資賦優異者，還可再申請特殊才藝助學金。凱基慈善基金會期望所有孩子都能安心學習，如同小樹苗在學校中吸取知識養分，成長茁壯，翻轉家庭及人生。