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東友兩席董事將全數出清持股 東元股東會前引發關注

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

東元（1504）集團旗下東友兩席董事的光倫、光友今(15)日公告，將全數出清持股，分別規劃賣出2745張、 2405張，若出清至O，董事自然解任，引發關注。

光倫董事長王恩國表示，規劃出清東友持股，主要是單純的財務操作，用來償還銀行借款，調節持股，當然出清就會自然解任東友董事。他說，光倫、光友跟東元沒有關係，相互沒有持股，並非東元集團的企業之一。」

東友是東元集團資訊電子事業群的上市公司之一，今年東元5月舉行股東會前，將有董事全面改選之際，子公司東友的董事變化，引發外界揣測；東友有十席董事、三席獨立董事。東友表示，若是出缺二席董事， 可補選也可不補選，不一定要補選，補選一事，尚未決定。

王恩國指出，光倫投資東友已有10幾年了，去年遭逢新冠肺炎影響，業績受到波及，營運上很辛苦，加上銀行借款成數頗高，因此，規劃出清東友持股強調是單純的財務運作；目前光倫股權僅佔東友的2%多，並不影響東友的營運。

他強調，光倫以代理及銷售日本半導體產品為主，部分IC有賣給東友，業務上有往來。此次是賣股單純的用來償還銀行借款，今後雙方業務仍會照常往來。

東友今日股價收在12.6元；光倫若出清東友持股，約有3,478元萬進帳。

王恩國強調， 光友則是一家投資公司，規劃出清東友2405張股票，據他了解，主要是投資方向轉變，看好政府朝向太陽能產業發展的未來性，出清東友持股，轉換布局的產業，亦是單純的財務操作。

今年5月股東會適逢東元三年一度的董事全面改選、推選董事長的經營層重大改選，身兼東友、菱光及聯昌董事長的黃育仁，是東元集團會長黃茂雄長子，被外界看好的接棒人選立一；東友董事的光倫、光友這項公告出清東友持股，頗讓外界諸多聯想，但光倫強論：「單純是財務操作。」

東元 股東會

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