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生達、生泰明同步暫停交易 集團是否有新整併引關注

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

製藥廠生達（1720）與集團關係企業生泰（1777）兩公司今（15）日同公告，因有重大訊息待公布，經證交所及櫃買中心同意，明（16）日將暫停交易，集團是否將啟動新的整併動作引發關注。

生泰為生達集團旗下原料藥廠，近年來布局海外市場，營收比重已攀升至七成。其中，歐洲地區受惠新冠疫情，接獲原料藥急單、日本市場則是腸胃藥需求穩定增長；生達除了繼續穩守國內市場之外，近兩年也全力衝刺日本及大陸市場。

生達集團近來整併動作頻頻，集團旗下保健品大廠生展生技，年初才宣布以2.7億元參與金穎生技現增普通股私募案，成為金穎最大股東。時隔兩個月後，生達與生泰兩公司再度公告停牌，並將由生泰於明日下午3點半於櫃買中心召開投資人可參與之重大訊息說明會。

生達總經理范滋庭曾說明，對於集團的橫向擴張，一向不會採取強勢併購或惡意併購，為了強化生達的品質，會增加與同業或異業的合作，等到合作到一定的程度，彼此的互信基礎更深之後，雙方結為企業家族。

事實上，生達董事會1月下旬決議通過「併購特別委員會組織規程」，並成立「併購特別委員會」，外界預期公司已開始為集團整併動作開始預做規畫。

生達目前的企業家族包括原料藥廠生泰合成、保健品公司生展生技、奶粉公司端強實業、藥妝連鎖店勝霖藥品的佑全藥局。

這些公司當中，只有生展和端強是生達的直接關係企業，生達雖然有投資勝霖藥品及生泰合成，但是這兩家都是獨立運作的公司，並非由生達主導經營。

併購 櫃買中心 生技

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