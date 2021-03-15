公平會：預售屋銷售資訊揭露不實 最重罰2500萬元

公平會表示，公平會對銷售預售屋的促銷行為，已訂有相關規範促請建商及代銷業者遵循，其中尤其重視資訊揭露，例如公共設施、公設比、各層平面圖、停車位等資訊，都要說清楚講明白，如有違法行為，最高可裁處2500萬元。

遠雄建設在台南歸仁高鐵特定區內推出「明日讚」建案，並租用飯店開放預購，現場千人搶房，消息傳出後內政部地政司緊急南下聯合稽查，聯合稽查小組今天下午也再度前往遠雄的「北府院」銷售點了解狀況。

公平會指出，人的一生買房經驗有限，尤其預售屋看不到實品，只能透過銷售人員解說，以及建商提出的廣告等資料才能略知一二，如業者提供的資訊與實際情形有違，例如明明還沒有賣完，卻說建案已銷售一空，或以不實手法營造搶購氛圍，誤導消費者而使市場競爭秩序喪失原有效能，足以產生不公平競爭的效果，將以違反公平交易法論處。

公平會表示，已積極監控預售屋廣告及招攬行為，除設有專責人員在網路上監控異常廣告外，並與內政部及消保單位合作，如發現有違法情事，均主動立案調查。