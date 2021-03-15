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打炒房公平會出招 預售屋資訊揭露若違法最高處2,500萬
打炒房，換公平會出招！公平會今（15）日表示，為維護預售屋正常交易秩序，避免消費者衝動而被誤導，公平會對銷售預售屋的促銷行為，針對建商及代銷業者訂有相關規範。其中尤其重視資訊揭露，例如：公共設施、公設比、各層平面圖、停車位等資訊，都要說清楚講明白，如有違法行為，最高可裁處新台幣2,500萬元。
公平會表示，人的一生買房的經驗有限，尤其預售屋看不到實品，只能透過銷售人員的解說，以及建商提出的廣告等資料才能略知一二，如業者提供的資訊與實際情形有違，例如，明明還沒有賣完，卻說建案已銷售一空，或以不實手法營造搶購氛圍，誤導消費者而使市場競爭秩序喪失原有效能，足以產生不公平競爭的效果，將以違反公平交易法論處。
公平會表示，已積極監控預售屋廣告及招攬行為，除設有專責人員在網路上監控異常廣告外，並與內政部及消保單位合作，如發現有違法情事，均主動立案調查。
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