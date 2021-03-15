英國保誠人壽關懷弱勢兒童 去年捐助家扶逾250萬元

英國保誠人壽今（15日）表示，發揮企業社會責任精神，於2020年捐助家扶基金會逾新台幣250萬元，包含支持COVID-19安學服務，提供經濟弱勢家庭學用品補充以及平板電腦縮減數位落差；舉辦真材食學食育計畫，教導營養知識關懷兒童健康。

英國保誠人壽同時挹注星願娃公益計畫，幫助受虐兒心靈重建；英國保誠人壽持續透過捐款、贊助、活動參與等方式提供弱勢家庭及兒童協助，與家扶基金會合作累計募款金額逾1億5,000萬元，幫助超過2萬7,000名兒童遠離暴力陰影，為兒童保護盡一份心力，落實「保護兒童 誠就未來」之倡議使命。

英國保誠人壽為台灣第一家也是業界唯一持續關注兒童健康與保障的保險公司，與家扶基金會攜手扶助弱勢家庭及兒童，迄今已逾20年，從兒童教育、健康觀念以及心理輔導等多元面向，展現保護兒童的決心。

有感於2020年COVID-19疫情衝擊弱勢家庭經濟，連帶影響弱勢兒少的學習，英國保誠人壽透過英國保誠COVID-19抗疫基金，捐贈150萬元，支持家扶基金會COVID-19安學服務，提供數位學習工具協助86戶缺乏上網載具的家庭，在疫情期間讓孩子能夠參與各項線上學習，縮減數位落差，打造穩定的學習環境，同時提供1,600位學童學用品補充，幫助其穩定就學。

身體健康是兒童成長過程不可或缺的基石，英國保誠人壽在2020年特別捐贈50萬元，協助家扶基金會展開別具教育意義的真材食學食育計畫，先後在宜蘭、新竹、台北以及屏東等四個縣市的家扶中心舉辦，邀請各地家扶中心的孩子及家長共同參與，由營養師講解營養知識，並一同前往超市親手挑選食物，教育孩子如何吃出健康好「食」力，合計受惠人數近300人。

為喚起大眾對於受虐兒的關注，英國保誠人壽自2001年起與家扶基金會共同啟動星願娃計畫，每年皆會舉辦募款活動，透過該計畫募得的經費，迄今已提供超過6萬7,000人次的受虐兒心靈重建，建置20所彩虹屋，包括花蓮與雲林興建二處庇護所，贊助購買14部兒童保護行動車。

2020年英國保誠人壽透過內部員工募款以及外部勸募，合計募得51.7萬元，此筆經費將持續給予受虐兒協助與關懷。

為表揚英國保誠人壽在兒童保護領域深耕多年的成果，總統蔡英文特別於家扶70周年慶祝茶會中頒發感謝狀，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表受獎。

英國保誠人壽將繼續秉持「幫助人們成就想望」的企業宗旨，發揮倡議者的社會影響力，從兒童教育、健康以及心理等方面，持續給孩子全面的關懷，保護兒童的現在，成就他們美好的未來。