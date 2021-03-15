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健和興2月營業淨利、稅前淨利 雙創同期新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

健和興（3003）今天公布2021年自結2月份營收達2.85億元，創歷史同期新高，較去年同月成長50.58%，較上月營收衰退26.36%，主要受適逢農曆新年連假及和平紀念日營業天數較少之影響。累計2021年1 ~ 2月份之營收達6.73億元，較去年同期營收躍升62.58%。

健和興2021年2月份自結營業淨利為5,425萬元，較去年同月大幅躍升177.81%；2021年2月份稅前淨利7,344萬元，較去年同月稅前淨利大幅躍升162.35%，單月營業淨利及稅前淨利，雙創歷史同期新高。

以目前實收資本額15.57億元計算，2021年2月份每股稅前EPS為0.47元；累計2021年1~2月自結每股稅前EPS為0.96元。

營收 健和興

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