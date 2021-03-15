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打炒房／遠雄「明日讚」千人搶房 今再遭南巿府聯合稽查

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
聯合稽查小組昨天前往台南市北府院建案現場稽查「明日讚」是否涉及違規。圖／市府提供
聯合稽查小組昨天前往台南市北府院建案現場稽查「明日讚」是否涉及違規。圖／市府提供

遠雄建設在台南歸仁高鐵特定區內推出「明日讚」建案，並租用飯店開放預購，現場千人搶房，經批露後內政部地政司緊急南下聯合稽查，強調打炒房的決心，聯合稽查小組今天下午也再度前往遠雄的「北府院」銷售點，以了解內情。

台南市地政局表示，政府是有決心打炒房的，地政司在去年底就在六個直轄市、針對建案展開聯合稽查，遏止炒作歪風，今年尚未啟動聯合稽查，但已有計畫，可能會等到平均地權條例修法正式實施後，展開新一波的聯合稽查，而實施可能會在7月之後。

而針對地政局在群組裡發現明日讚搶購現場有外地來的「臨時演員」，假裝排隊搶房，地政局表示會把群組截圖等資料都送公交會等單位開罰，但要實際上抓到臨演，可能不容易，目前已要求業者提供預購的消費者名單與資料，一一核對，是否有虛假的情況。

地政局表示，目前了解13日開放抽籤共有608組，查驗支票後再抽籤205組，但因為全案尚未公開銷售，將待銷售後再簽訂購屋證明單，業者並強調證明單也就是俗稱的「紅單」，都規定不得轉售第三人，防止炒作。

地政局並表示，業者雖然強調紅單還沒有開出，但抽籤優先訂購時，就有收取10萬元的支票，視同紅單，稽查中發現紅單並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定，因遠雄的公司在台北，將移給台北市政府開罰，可處6萬到30萬元罰款。

此外，建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響交易秩序情事，將請業者提出說明及事證，倘若經釐清足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平情事，將移送公平交易委員會處理，最高可開罰2500萬元。

地政局並表示，依平均地權條例修法新的規定，預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，可處15-100萬元，但這部分修法雖然公告，尚未訂出實施日期，可能在7月。

聯合稽查小組昨天前往台南市北府院建案現場稽查「明日讚」是否涉及違規。圖／市府提供
聯合稽查小組昨天前往台南市北府院建案現場稽查「明日讚」是否涉及違規。圖／市府提供

遠雄 預售屋

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