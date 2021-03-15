基隆嶼今開放登島 鳳凰旅遊搶頭香

「台灣龍珠」基隆嶼去年在7月1日開放民眾登島，掀起一陣觀光旋風，今年提前在3月15日開放迎客展開旅遊季，去年參加首批登島盛事的鳳凰旅遊（5706），今年不但趕搭第一班踏上這座祕境之島，更搶頭香率領員工登島做環保，與國立台灣海洋大學海洋觀光系合作舉辦「基隆嶼生態踏查暨淨灘公益活動」。

基隆嶼是由火山形成，島上有珍貴的火成岩地質景觀，有超過上百種植物及野鳥生態，每年5、6月為百合花季、8、9月則是金花石蒜綻放，還有獨特的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，還可看到美翻天的「海浪打架」海檻波痕奇觀，360度無敵海景的燈塔更是網美打卡熱點；來回的航程中更有機會遇到飛魚或海豚群的驚喜。

基隆嶼每年不但有固定開放時間，且每日登島人數限額1,200人，鳳凰表示，精心推出套裝行程「基隆嶼跳島、漁村秘境生態１日遊」，由基隆碧砂漁港搭乘優質觀光客船「玉龍捌號」前往基隆嶼，單程僅需30分鐘即可抵達，除了安排基隆嶼登島三合一（登島+繞島+生態導覽解說），還安排穿傳統草鞋體驗大坪海岸潮間帶，由專業人員導覽解說，遇到天氣晴朗的退潮時刻，甚至可以捕捉到海豹岩跟基隆嶼同框的畫面。

鳳凰也獨家安排基隆漁會百萬廚房教室，體驗DIY手作海鮮PIZZA，享用下午茶時光。