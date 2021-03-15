快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

基隆嶼今開放登島 鳳凰旅遊搶頭香

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
基隆嶼開放登島，鳳凰旅遊搶頭香做環保。（照片提供：鳳凰）
基隆嶼開放登島，鳳凰旅遊搶頭香做環保。（照片提供：鳳凰）

「台灣龍珠」基隆嶼去年在7月1日開放民眾登島，掀起一陣觀光旋風，今年提前在3月15日開放迎客展開旅遊季，去年參加首批登島盛事的鳳凰旅遊（5706），今年不但趕搭第一班踏上這座祕境之島，更搶頭香率領員工登島做環保，與國立台灣海洋大學海洋觀光系合作舉辦「基隆嶼生態踏查暨淨灘公益活動」。

基隆嶼是由火山形成，島上有珍貴的火成岩地質景觀，有超過上百種植物及野鳥生態，每年5、6月為百合花季、8、9月則是金花石蒜綻放，還有獨特的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，還可看到美翻天的「海浪打架」海檻波痕奇觀，360度無敵海景的燈塔更是網美打卡熱點；來回的航程中更有機會遇到飛魚或海豚群的驚喜。

基隆嶼每年不但有固定開放時間，且每日登島人數限額1,200人，鳳凰表示，精心推出套裝行程「基隆嶼跳島、漁村秘境生態１日遊」，由基隆碧砂漁港搭乘優質觀光客船「玉龍捌號」前往基隆嶼，單程僅需30分鐘即可抵達，除了安排基隆嶼登島三合一（登島+繞島+生態導覽解說），還安排穿傳統草鞋體驗大坪海岸潮間帶，由專業人員導覽解說，遇到天氣晴朗的退潮時刻，甚至可以捕捉到海豹岩跟基隆嶼同框的畫面。

鳳凰也獨家安排基隆漁會百萬廚房教室，體驗DIY手作海鮮PIZZA，享用下午茶時光。

基隆嶼

延伸閱讀

最新！ 「基隆嶼登島開放懶人包」採全預約制，登島申請、路線安排通通解鎖

基隆嶼國際磯釣賽明報名 增16萬元總獎金還可拚大尾獎

台灣龍珠「基隆嶼」3月15日開放登島！挑戰登頂360度獨特海景

冰島一週內1.7萬次地震 近期可能火山噴發

相關新聞

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

現行房地合一稅，稅率從獲利15%到45%，自用也要10%，房地合一2.0更加碼到五年內轉手，都課獲利35%~45%。地政...

台南歸仁爆炒房 黃偉哲：考慮在當地建合宜住宅

遠雄建設在台南歸仁推出建案，引發「千人搶購」，被質疑刻意炒房，內政部地政司昨天更南下與市政府等單位進行聯合稽查，台南市長...

基隆嶼今開放登島 鳳凰旅遊搶頭香

「台灣龍珠」基隆嶼去年在7月1日開放民眾登島，掀起一陣觀光旋風，今年提前在3月15日開放迎客展開旅遊季，去年參加首批登島...

嘉裕奪國軍海空制服標案 拚今年轉盈

嘉裕西服（1417）搶下國軍海空制服市場，以西服規格供應國軍，未來國軍勢必更加英挺，嘉裕則是預期軍服將占營收的五成以上，...

全家去年會員點數本月底到期 百項商品兌點半價啟動

全家（5903）去年會員點數召集令正式啟動。全家表示，每年3月31日為前一年會員點數到期日，為鼓勵會員活用點數，即日起至...

台南高鐵特定區爆千人搶房 市府調查其中竟有「臨演」

台南高鐵特定區預售屋爆搶購熱潮？！想參與選購抽籤竟然還要先繳10萬元支票，遠雄建設在歸仁推出的「明日讚」預售建案，爆出千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。