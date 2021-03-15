嘉裕奪國軍海空制服標案 拚今年轉盈

嘉裕西服（1417）搶下國軍海空制服市場，以西服規格供應國軍，未來國軍勢必更加英挺，嘉裕則是預期軍服將占營收的五成以上，今年嘉裕轉虧為盈的目標更有望現實了。

國防部國軍服裝供售站大直門市今（15）日舉行開幕典禮，提供國軍官兵套量尺寸及選購等服務。官兵可依喜好到實體店面或用網路、手機APP等方式訂購服裝後，全聯供應陸軍軍服、嘉裕供應空軍與海軍，除能指定取貨的全聯福利中心，還能宅配到家或營區，全台有120間全聯門市提供免運費服務，讓軍服撥補更便利。

嘉裕更強調，有全台270餘據點可以取貨，包括嘉裕、納智捷、中華電信以及房屋仲介公司，藉由異業結合，更方便、商機也更大。

嘉裕公司指出，依據國防部的員額估算，未來每一年滿編的狀況，大約可以挹注6到7億元的營收，三年20億元，再加上由軍服延伸至更大的自購用品，初期軍服占嘉裕的營收即可過半，成為嘉裕今年本業要轉虧為盈的有利後盾。未來嘉裕並將運用國軍廣大年輕客層的基礎，發展更多年輕族群適用的產品，進一步擴展事業。

未來軍服將統一由全聯和嘉裕供應，以往因為不同的店家銷售的軍服存在的色差問題，將可以一次解決，否則壯盛的軍容，制服顏色卻不太統一，也讓主事者感到困擾。

國軍服裝供售站大直門市開幕典禮，國防部表示，為落實國軍官兵生活照顧，並精進以往採「定期、定項、定量」服裝供補模式，自民國105年起逐步推動國軍「服裝供售站」委商營運，經多次研討會議完成計畫評估，續於107年10月執行試行驗證，針對官兵滿意度問卷調查及市場反應實施檢討和滾動式修正。未來官兵可依需求自行運用配發額度至「服裝供售站」選購日常生活、操課訓練所需服裝，有效提升服裝供補效率與品質。