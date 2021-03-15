快訊

政變見血後：翁山蘇姬與緬甸少數民族們的命運？

台東5柔道國手赴左訓中心途中車禍 連同駕駛1死5傷

零組件產能吃緊 預期第1季之後才有機會紓解

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，目前市場仍維持整理格局，主要看美國公債殖利率變化影響，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技產業並無表現不良，反而訂單與銷售需求仍在，只是台灣科技股仍受到美國股市表現影響，短線較偏整理格局。

郭修伸分析，目前全球市場關注的焦點仍在於美債殖利率與美元走勢，將左右後續市場表現，短期台灣經濟復甦基本面不變，投資仍應偏向樂觀審慎態度。

郭修伸認為，市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準，皆使得零組件包含晶片、被動元件、載板等產能吃緊，甚至出現漲價狀況；預期2021Q1之後才有機會紓解。目前手機、網通、面板與汽車等需求強勁，惟零組件吃緊與漲價是否造成消費者需求下滑尚待觀察。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於成長型電子股的評價高於價值型以及原物料類股，儘管電子股上半年普遍有成長顯著的利多以及題材，但資金自漲幅大的電子股獲利了結壓力漸增，加上美元升值亦使亞洲新興市場的外資加重賣壓，故短期較震盪整理。

周書玄表示，具備高殖利率的價值型類股與漲價題材的原物料類股為3月主要布局，電子股則靜待近期修正完畢後，會再擇優逢低布局。未來主要風險則觀察美元走勢以及拜登上任美國總統後的中美貿易政策走向，而先前中美關係緊張態勢逐漸舒緩。

富蘭克林華美投信表示，短線大盤仍呈現整理格局，操作上減少部分電子類，加碼傳產類股，看好科技類股如:晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等為主；傳產則如: 運動休閒(自行車、運動鞋)、航運、原物料等類股。富蘭克林華美投信建議，可挑選低本益比、高股息或落後補漲的逢低布局，或者利用台股基金做中長期定時(不)定額投資。

電子股 高殖利率

延伸閱讀

就市論勢／塑化、航運、原物料 搶鏡

一周盤前解析／高殖利率族 防禦力強

景氣換檔、通膨回溫 富蘭克林：3R策略攻守兼備

因應震盪局勢 富蘭克林證券投顧：3R多元布局

相關新聞

台南高鐵特定區爆千人搶房 市府調查其中竟有「臨演」

台南高鐵特定區預售屋爆搶購熱潮？！想參與選購抽籤竟然還要先繳10萬元支票，遠雄建設在歸仁推出的「明日讚」預售建案，爆出千...

疫情減緩 華航倫敦航線26日復飛

隨著疫情減緩，中央流行疫情指揮中心3月12日對於航空業的控管放寬後，華航客運復飛開第一槍，宣布3月26日開航桃園-倫敦航...

亞洲歲修潮啟動 石化業看旺到Q2

亞洲石化廠歲修潮啟動，根據統計，光是遠東地區第2季就有17座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能高達1,294萬噸，預料將影響...

美債殖利率再攀升 法人：原物料族群當紅

美國10年期公債殖利率上周五（12）再度攀升，盤中最高升至1.642%，創下去年2月以來新高，法人解讀，這對於已經漲多的...

五大石化品 下半年喊漲

德州冰風暴衝擊，最近各種石化品全線大漲，不過，法人認為德州冰風暴屬於短期現象，下半年石化品漲勢，將聚焦PVC、EVA、L...

航空業「雙高」 疫外之喜

航空業黎明到來，法人分析，隨著全球大解封，航空客運商機陸續出籠，但還不足以打到貨運商機，進一步說，航空業今年有望出現「雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。