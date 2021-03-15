零組件產能吃緊 預期第1季之後才有機會紓解

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，目前市場仍維持整理格局，主要看美國公債殖利率變化影響，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技產業並無表現不良，反而訂單與銷售需求仍在，只是台灣科技股仍受到美國股市表現影響，短線較偏整理格局。

郭修伸分析，目前全球市場關注的焦點仍在於美債殖利率與美元走勢，將左右後續市場表現，短期台灣經濟復甦基本面不變，投資仍應偏向樂觀審慎態度。

郭修伸認為，市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準，皆使得零組件包含晶片、被動元件、載板等產能吃緊，甚至出現漲價狀況；預期2021Q1之後才有機會紓解。目前手機、網通、面板與汽車等需求強勁，惟零組件吃緊與漲價是否造成消費者需求下滑尚待觀察。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於成長型電子股的評價高於價值型以及原物料類股，儘管電子股上半年普遍有成長顯著的利多以及題材，但資金自漲幅大的電子股獲利了結壓力漸增，加上美元升值亦使亞洲新興市場的外資加重賣壓，故短期較震盪整理。

周書玄表示，具備高殖利率的價值型類股與漲價題材的原物料類股為3月主要布局，電子股則靜待近期修正完畢後，會再擇優逢低布局。未來主要風險則觀察美元走勢以及拜登上任美國總統後的中美貿易政策走向，而先前中美關係緊張態勢逐漸舒緩。

富蘭克林華美投信表示，短線大盤仍呈現整理格局，操作上減少部分電子類，加碼傳產類股，看好科技類股如:晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等為主；傳產則如: 運動休閒(自行車、運動鞋)、航運、原物料等類股。富蘭克林華美投信建議，可挑選低本益比、高股息或落後補漲的逢低布局，或者利用台股基金做中長期定時(不)定額投資。