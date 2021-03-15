台南高鐵特定區爆千人搶房 市府調查其中竟有「臨演」

台南高鐵特定區預售屋爆搶購熱潮？！想參與選購抽籤竟然還要先繳10萬元支票，遠雄建設在歸仁推出的「明日讚」預售建案，爆出千人搶購潮，引發內政部地政司的關注，昨天南下稽查，台南市政府地政局表示，建商涉嫌以不實手法營造搶購氣氛，同時銷售現場也沒有把建案內容說清楚，可能違反公平交易法等相關法令，將待調查後，依法開罰，其中違反公交法部分最高可開罰2500萬元。

政府為遏止房價炒作，祭出房地合一等措施，但台南卻爆出「千人搶房」，地政司昨天南下會同台南市地政局、消保官、工務局、消防局及財政部國稅局等單位，前往聯合稽查，地政司晚間更發出新聞稿，指遠雄可能涉及違反公交法第25條的「影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，呼籲業者應以正當手法銷售，不應利用不當銷售手法趁機哄抬炒作。

遠雄建設在台南歸仁推出「明日讚」預售建案，並委託遠雄地產代銷，前天在附近的「徠歸仁」飯店開放預購，規定進場的民眾必須先備妥10萬元支票（店面20萬元），才能拿到號碼牌，之後還要抽籤，再根據身分證選戶，一人只能買一戶，夫妻也只能一戶，由於現場人潮眾多，在網路上引發討論，「價格也沒有很便宜是在搶什麼？」、「高鐵附近的房市有這麼熱？」

地政局表示，業者疑似透過LINE群組炒作，不斷更新訊息，並放上眾人排隊搶房照片，再加上有媒體報導，營造出千人搶房的氣氛，但據群組裡傳出的消息，現場的排隊群眾，其中有投資客、有自住客，但更有部分是「演員」，假裝要去搶購，相關的資料都將送給公交會。

由於「明日讚」的預售場地還沒有蓋好，前天是借用飯店場地，地政司等單位聯合稽查人員，昨天前往遠雄建設位在中西區的北府院建案現場了解前天的狀況，業者否認炒作，表示「熱烈情況超乎預期，現場人員壓力也很大」。

地政局表示，前天現場共有608組客人參與抽籤，查驗支票後，有205組中籤，業者核對個資並簽訂優先購買權證明單，但並未約定交易價金，將在建案公開銷售後再決定是否簽訂購屋證明單（俗稱的紅單），且不得轉讓第三人。

地政局並表示，稽查中發現購物證明單中並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定，將依法開罰，可處6萬-30萬元罰款，此外，建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響交易秩序情事，將請業者提出說明及事證，倘若經釐清足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平情事，將移送公平交易委員會處理，最高可開罰2500萬元。