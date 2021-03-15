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台南高鐵特定區爆千人搶房 市府調查其中竟有「臨演」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南高鐵預售建案「明日讚」前天在歸仁區飯店內抽籤，網路上流傳著千人搶房的照片。圖／取自網路
台南高鐵預售建案「明日讚」前天在歸仁區飯店內抽籤，網路上流傳著千人搶房的照片。圖／取自網路

台南高鐵特定區預售屋爆搶購熱潮？！想參與選購抽籤竟然還要先繳10萬元支票，遠雄建設在歸仁推出的「明日讚」預售建案，爆出千人搶購潮，引發內政部地政司的關注，昨天南下稽查，台南市政府地政局表示，建商涉嫌以不實手法營造搶購氣氛，同時銷售現場也沒有把建案內容說清楚，可能違反公平交易法等相關法令，將待調查後，依法開罰，其中違反公交法部分最高可開罰2500萬元。

政府為遏止房價炒作，祭出房地合一等措施，但台南卻爆出「千人搶房」，地政司昨天南下會同台南市地政局、消保官、工務局、消防局及財政部國稅局等單位，前往聯合稽查，地政司晚間更發出新聞稿，指遠雄可能涉及違反公交法第25條的「影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，呼籲業者應以正當手法銷售，不應利用不當銷售手法趁機哄抬炒作。

遠雄建設在台南歸仁推出「明日讚」預售建案，並委託遠雄地產代銷，前天在附近的「徠歸仁」飯店開放預購，規定進場的民眾必須先備妥10萬元支票（店面20萬元），才能拿到號碼牌，之後還要抽籤，再根據身分證選戶，一人只能買一戶，夫妻也只能一戶，由於現場人潮眾多，在網路上引發討論，「價格也沒有很便宜是在搶什麼？」、「高鐵附近的房市有這麼熱？」

地政局表示，業者疑似透過LINE群組炒作，不斷更新訊息，並放上眾人排隊搶房照片，再加上有媒體報導，營造出千人搶房的氣氛，但據群組裡傳出的消息，現場的排隊群眾，其中有投資客、有自住客，但更有部分是「演員」，假裝要去搶購，相關的資料都將送給公交會。

由於「明日讚」的預售場地還沒有蓋好，前天是借用飯店場地，地政司等單位聯合稽查人員，昨天前往遠雄建設位在中西區的北府院建案現場了解前天的狀況，業者否認炒作，表示「熱烈情況超乎預期，現場人員壓力也很大」。

地政局表示，前天現場共有608組客人參與抽籤，查驗支票後，有205組中籤，業者核對個資並簽訂優先購買權證明單，但並未約定交易價金，將在建案公開銷售後再決定是否簽訂購屋證明單（俗稱的紅單），且不得轉讓第三人。

地政局並表示，稽查中發現購物證明單中並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定，將依法開罰，可處6萬-30萬元罰款，此外，建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響交易秩序情事，將請業者提出說明及事證，倘若經釐清足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平情事，將移送公平交易委員會處理，最高可開罰2500萬元。

地政局並表示，依平均地權條例新修法的規定，預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，可開罰15萬-100萬元。

內政部地政司等單位昨天前往遠雄建設位在台南中西區的北府院建案現場稽查炒房。圖／台南市政府提供
內政部地政司等單位昨天前往遠雄建設位在台南中西區的北府院建案現場稽查炒房。圖／台南市政府提供
內政部地政司等單位昨天前往遠雄建設位在台南中西區的北府院建案現場稽查炒房。圖／台南市政府提供
內政部地政司等單位昨天前往遠雄建設位在台南中西區的北府院建案現場稽查炒房。圖／台南市政府提供

建案 遠雄 預售屋

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