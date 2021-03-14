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疫情趨緩訂單來 工業區廠商嘆物流人流不順

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，以因應人才需求。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，以因應人才需求。圖／台中市勞工局提供

缺工嚴重，中部工業區理事長聯誼會會長陳永順今指出，因為景氣逐漸回升，但疫情期間卻有一部份到期移工因未能延期而返國，導致目前大幅缺工，許多精密機械廠區的作業產線都缺人，期盼政府協助解決。

陳永順說，去年疫情正嚴重時，曾有業者反映是否讓到期的移工順勢展延，但政府宥於法令未准，以致舊的移工回國了，新的移工卻還未能遞補上來。最令人遺憾的是，這些產線上的移工有些經過我國訓練後，原已是上手的好工人，卻因為無法展期，現卻轉至韓國等競爭國家去，被他國所有。

他說，以精密機械園區而言，目前大概還缺工約兩成，一般薪資從26至29K居多，若夜班會更高。

工具箱龍頭大廠明昌國際董事長張維庭說，因為長期的耕耘，有些訂單經過兩年的驗證和測試正好水到渠成，加上疫期導致醫療設備箱增加，使得訂單增多，原本一班的產線，在把部分工作轉給相關供應鏈後，現在關鍵工站增為兩班，約還需增加本勞和外籍移工各30人，約佔台灣作業人數的1成多。

他說，受疫情影響，目前外籍移工的確缺，像是印尼停止對台輸出移工，菲律賓又有疫情，遞補不上來，只能講國際間的物流和人流都不順。以產線上的作業員而言，若是願意加班，每個月薪資會從34K到45K。

台中市政府勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動。勞工局代理局長羅群穆表示，台中企業去年下半年起接獲大量國外訂單，用人需求大幅提升，隨疫情減緩，今年就業市場更加熱絡。

移工 疫情 徵才活動

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