北市就服處媒合652工作機會 最高月薪5.5萬

我國去年經濟成長率全球居冠，在經濟內、外需同步好轉的情況下，人力需求增加，3月的就業市場更嗅到春天氣息，北市勞動局就業服務處16至19日邀集17家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，媒合達652個工作機會，其中最高月薪達55K。勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，衛生福利部桃園醫院疫情危機解除後，餐飲業再度回流，占產業分布的大宗，參與徵才家數有七家，釋出282個職缺，約占本次徵才職缺四成，且七家廠商中有六家不約而同釋出儲備幹部的職缺，薪資介於30K至55K間。

陳信瑜強調，釋出最高薪的職缺是「台灣薩莉亞餐飲(股)公司」，此次提出30K至55K的高薪，比去年11月釋出的儲備幹部職缺薪資29K至35K還高，調幅達36.36％，且學經歷不限，更也比歷年來餐飲業儲備幹部的薪資水準32K至36K高，薩莉亞公司從初階職等開始訓練，經升等考試通過後，職位與薪資隨之調升，並有機會挑戰55K高薪。

「鑫鼎王餐飲(股)公司」釋出的外場儲備幹部，起薪介於35K至40K，行政櫃檯管理人員薪資30K至35K，兼職人員於夜班或假日時段還有額外津貼，時薪最高可達210元；「摩斯漢堡」釋出營運儲備幹部，薪資33K至35K。

「臺北市私立愛護家居家長照機構」釋出180名照服員職缺，占總職缺近3成，平均薪資可領40K以上，陳信瑜歡迎，具有照服員證照或護理系背景的民眾遞件面試。

就服處指出，本週參與廠商還有「三商家購」、「金興發」、「豪宬企業」、「漢記」、「東森得易購」、「肉多多世界」、「大潤發內湖分公司」、「五花馬國際行銷」、「雨潔綠能」、「生活工場」、臺北市私立康捷居家式服務長期照顧服務機構、新北市私立旺福居家長照機構及財團法人臺灣省私立健順養護中心。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，16日在內湖、北投就服站舉辦，17日在西門、信義就服站，18日在艋舺、景美、信義及南港東明青銀就服站，19日在景美、西門就服站，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費。」陳信瑜局長再次提醒，秋冬疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（ https://www.okwork.taipei ），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。