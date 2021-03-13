北歐寵物旅館擴大營業 蔣萬安分享養寵物經驗

位於台北市大安森林公園對面的北歐寵物旅館本周五(12日)舉行擴大營業規模記者會，立法委員蔣萬安、台北市議員楊靜宇出席典禮，蔣萬安分享年少時養寵物的經驗，誓言爭取更好的動物福利。

蔣萬安說，「我自己養過喜樂蒂、柴犬、哈士奇，我國三念書，壓力很大的日子，都是柴犬球球陪我度過，給我療癒的感覺」。

他在選區內推動的流浪貓保護之家，做得很好，也和愛心媽媽合做流浪貓的TNVR(註：誘捕(Trap)、絕育(Neuter)、注射疫苗(Vaccinate)和回置(Return))，減緩流浪貓問題。 希望未來能有更多機會，幫助動物和主人，在台灣生活得更舒適，享有更好的動物福利。

蔣萬安說，北歐寵物旅館希望將北歐幼兒教育精神：親近自然、尊重、自由與愛，落實在台灣的寵物照護，希望大家都越來越注重動物福利，他也會努力推動相關動保政策，像和台北市議員楊靜宇(獸醫師)商討獸醫專業的層面，讓台北市的動物福利，成為表率。

楊靜宇表示，他在民國98年到104年，擔任台北市獸醫師公會理事長任內，認識北歐寵物旅館的翁小姐，當時她還在雀巢普瑞納寵物食品，倆人有很多合作機會，合作得很愉快。

北歐寵物旅館現在有狗狗游泳、狗狗精油按摩等，促進寵物的健康，更有人狗一起變健康專案，主人去隔壁的店家森林跑站健身、上課、路跑；狗狗到北歐寵物旅館游泳、安親和按摩，都享有八折優惠。

「運動完，主人和寵物神清氣爽的一起回家了，這就是我們想要的，和寵物的幸福生活」。 楊靜宇說，希望北歐寵物旅館的擴大營業，可以帶動整個寵物寄養產業，讓貓咪和狗狗都有更好的照護品質。

北歐寵物旅館為台北市動物保護處連續八年評鑑特優的特定寵物寄養業者，今年不畏新冠肺炎疫情，擴大營業規模，開設可容納138隻狗狗和53隻貓咪，占地70坪的新館，位於大安森林公園正對面，遛狗方便。

館內提供寵物住宿與寄養、狗狗安親班、狗狗游泳、狗狗精油按摩、大型貓咪天空步道和遊樂區、貓咪專屬水族箱 等服務和設施，將寵物照護提升到關注寵物身心靈全面健康的層次。