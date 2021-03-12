瑞助營造30週年大賀禮！去年營收破百億與獲利同創新高

龍邦（2514）旗下瑞助營造今(12)日歡慶30歲生日，董事長張正岳表示，瑞助去年營運大豐收，承攬工程金額逾200億元，合併營收102億元，每股稅後純益達3.78元，營收、獲利同創歷史新高。

今年截至目前為止，瑞助新承攬的工程金額已超過50億元，包括部立台北醫院、台北信義計畫區豪宅「宏築信義」、台中「大通大美」等案，另有多項工程仍在洽談中，預估全年營收看增二成以上，營收、獲利有望續創新高。

另外，張正岳也宣布，瑞助今年將正式搶進北部房地產市場，旗下瑞恩建設在新北板橋推出首案「瑞恩心晴好」，此案為都更合建案，規劃60戶住宅，每坪單價站上6字頭，總銷10億元，瑞恩約可分得一半。

龍邦二年前納入瑞助為子公司，持股逾九成，去年龍邦合併營收107.15億元、年增約15%，法人估，每股稅後純益上看2.5至3元，其中瑞助貢獻最多，被視為金雞母。今年龍邦前二月合併營收13.08億元、年增56.9%。

張正岳說，瑞助「以誠立基，築信而上」，公司成立30年，從地區性的營造廠，至今發展為旗下設有1間海外子公司、7家國內子公司的集團企業，累計承攬建案總數逾300件，業務遍及全台。

而瑞助自2005年開始，連續16年來營收正成長，並獲獎連連，其中包含連續八屆榮獲台灣企業永續獎、蟬聯七屆天下企業公民獎、榮獲六屆共七座公共工程金質獎、榮獲六屆九座公共工程金安獎及2020台灣循環經濟獎等。

近幾年，瑞助積極推動數位轉型，利用建築資訊模型(BIM)、VR虛擬實境應用及LOD500營運管理等現代科技技術，結合AI智慧管理，解決施工安全及品質問題。

瑞助也培養自已的工班，成立鋼筋公司及天花板輕隔間公司，並研發噴漆機器人，以解決營建業目前最大的缺工危機。

另透過營造統包技術整合跨產業別障礙，打造出國內首座以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水的沼氣發電工程。並持續開拓「風、水、氣、電」四大領域，與國際大廠GE、WPD於雲林沿海興建風力發電升壓站等。

張正岳表示，瑞助從建築經濟走向綠色經濟，再邁向循環經濟，顯示瑞助想做的不僅只是傳統營造業，而是帶動地方建設產業，成為全方位的營建管理集團。

瑞助營造30週年活動結合公益將延續一整年，從今天的30週年慶起跑，緊接著5月於大安森林公園舉辦「草地音樂會」，讓國姓及廣福國小學生，有機會與台北愛樂青年管弦樂團及茱蒂口琴樂團等專業知名樂團合作。

7月於南投國姓進行2天的「國姓藝文節」，舉辦一系列活化國姓鄉活動，並集結在地團體、返鄉青年等回流深耕及發展在地旅遊，藉由活動幫助地方創生，讓國姓觀光興起、風華再現。