蔡英文見證 宏佳騰董座鍾杰霖接任台南億載會長

由台南市已上市櫃、準上市櫃公司企業主及專業人士組成的億載會，今晚於台南晶英酒店舉辦第18、19屆會長交接典禮，在創會長吳永豐監交下，由前任會長、桂盟國際董事長交棒給宏佳騰董事長鍾杰霖，蔡英文總統也到場見證並祝賀。

已成立19年的億載會，由東陽事業集團董事長吳永豐與大億企業集團董事長吳俊億共同發起，於2003年3月成立，是台南地區最具指標性的工商團體，會員公司總市值超過5400億元，總產值達近兆元，在推動台南產業發展扮演重要角色。

新接任的鍾杰霖以創新與多元發展理念，在台南山上區深耕經營，與歐美各大品牌合作，研發設計速克達、ATV、UTV等產品，奪下北美銷售冠軍、全球最大Youth ATV沙灘車ODM大廠殊榮，並於產品受到國際高度肯定同時，在豐富的造車經驗與資源基礎下，於國內打造家喻戶曉的機車品牌宏佳騰，也成為第1個將高安全性三輪速克達引進台灣的品牌。

鍾杰霖表示，台南不但是聚集文化古蹟、豐富農產及知名美食小吃的城市，更是匯集許多隱形冠軍產業、為台灣經濟成長做出極大貢獻的重鎮，像是會員中的東陽實業、大億、富強鑫、大亞、桂盟等企業，都在全球供應鏈中及所屬產業中占有不可或缺的地位。

未來將克盡己職，將更多資源引進整合，促進台南產業經濟繁榮，並以億載會透過各式聯誼活動，促進會員合作交流、學習成長，交換產業資訊，分享彼此經驗心得，創新求變為宗旨，積極推展會務，讓億載會未來繼續發揚光大。