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融創中國董事長孫宏斌：若沒有調控房價和地價都要上天

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸房企融創中國董事會主席孫宏斌12日表示支持大陸房地產調控。（圖／取自大陸自媒體）
大陸房企融創中國董事會主席孫宏斌12日表示支持大陸房地產調控。（圖／取自大陸自媒體）

大陸房企融創中國董事會主席孫宏斌12日談到大陸房地產調控時表示，「我是支持調控的，不調控的話這個行業沒辦法幹了，不調控的話房價和地價都要上天了，不調控的話，對開發商來說地價比房價漲得快，賺不了錢，老百姓也買不起，不調控對誰都沒好處。」

澎湃新聞報導，孫宏斌在12日融創中國舉行的2020年業績會上表示，這幾年為什麼調控，因為房地產行業太重要，「去年2月底的時候開會的時候我是最樂觀的，我預計去年大陸房地產銷售能到人民幣15兆左右，但其實到年底到了人民幣17兆，相信今年會過18兆，這個行業規模太大了，占的錢太多了。」

他說，大陸房地產的資金占整個金融體系的30%以上，如果加上其他行業以房地產做抵押的，就達50%以上。如果這個行業不調控，對金融系統的影響太大了，而且這也涉及大陸民眾的幸福感，所以大陸中央調控房市是這兩個邏輯。

孫宏斌說，要正確理解調控。「對我們來說，三條紅線以後就不用擔心我的負債率了，現在（大陸）央行管著呢，在兩年前我們就一直在說，我們不希望負債總額增加，希望增加淨資產和銷售。三年總負債沒有增加了，銷售增加那麼多，負債率肯定降下來了，調控讓這個行業安全了。」

而談到大陸重點城市的集中供地政策時，孫宏斌認為，重點城市的集中供地政策，對整個行業是好事。「這個政策的初衷是要管政府的，（大陸）央行的三道紅線是管企業的，那這個政策就是管政府的，這個政策其中有一條是要保證供地有增長，增加土地供應量，而且還保證了土地的透明度，這是讓大家有預期知道今年供多少地，這個政策對核心城市發展的企業是有好處的。」

房地產 人民幣

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