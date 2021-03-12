快訊

勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

京元電通過蘇州京隆科技A股IPO 擬申請在陸掛牌上市

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
圖為京元電子廠區。記者范榮達攝影／報系資料照
圖為京元電子廠區。記者范榮達攝影／報系資料照

測試大廠京元電子（2449）今（12）日公告，為因應全球製造供應鏈可能變化，逐步布局在地化、吸引及激勵優秀專業人才，以提高集團全球競爭力，董事會通過旗下蘇州京隆科技規畫A股IPO、擬申請在中國大陸掛牌上市案；此案尚須經6月9日股東常會通過後才可辦理。

京元電透過子公司KYEC Microelectronics，於2002年9月設立全資孫公司京隆科技，實收資本額約1817萬美元。集團2019年調整組織架構，由京隆科技吸收合併集團另一孫公司震坤科技全數股權、成為轄下子公司。

據京元電財報揭露，京隆科技2019年合併營收27.24億元、年增達62.3％，營益率自5.67%跳升至25.81%，稅後純益6.52億元、年增近2.24倍；2020年前三季稅後純益10.28億元、年增達2.24倍，已超越前年全年表現。

京元電表示，京隆科技若順利在上海或深圳證券交易所掛牌上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，優化集團財務結構、擴大產業規模，提升財務調度靈活性，而募集資金可用於擴建產線、投資設備進而提升產能等。

京元電

延伸閱讀

「南韓亞馬遜」赴美上市首日狂飆 盤中市值破千億美元

蘇州奶奶健身團抖音走紅 300人大跳廣場舞宣揚「健身強體」

京元電2月營收創歷年同期新高 第1季淡季不淡

生技IPO規模 20年新高

相關新聞

永和大陳第5、6、7單元都更 招商期滿流標

新北推動「永和大陳社區更新單元5、6、7都市更新案」，去年10月底開始公告招商，並於12月舉辦說明會，新北都更處指出，今...

融創中國董事長孫宏斌：若沒有調控房價和地價都要上天

大陸房企融創中國董事會主席孫宏斌12日談到大陸房地產調控時表示，「我是支持調控的，不調控的話這個行業沒辦法幹了，不調控的...

力挺防疫醫護 暐順集團馥麗坊-168旗艦店贈100份便當

隨著各國國境管制鬆綁，開放部分商務人士及留學生出入境，需要大量篩檢、隔離觀察等需求，無處不仰賴醫護人員的投入。而前線醫護...

龍巖「光之殿堂」今動工 李世聰長女李凱莉首度露面

龍巖（5530）「光之殿堂」生命紀念館今（12）日進行主體建築動工典禮，董座暨總裁李世聰長女李凱莉指出，集團與建築大師安...

智崴看好疫情後報復性消費潮 今年營運將先蹲後跳

隨著新冠肺炎疫苗加速施打，外界看好疫情後旅遊「報復性」商機，體感設備大廠智崴（5263）今年營運將呈現「先蹲後跳」，智崴...

名軒開發淡海百億建案登場 打造6000坪俱樂部生活

麗寶集團旗下名軒開發（1442）董事長吳泓瑩表示，隨著淡海新市鎮交通建設陸續到位，今年上半年趁勢推出近8000坪的淡海造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。