京元電通過蘇州京隆科技A股IPO 擬申請在陸掛牌上市

測試大廠京元電子（2449）今（12）日公告，為因應全球製造供應鏈可能變化，逐步布局在地化、吸引及激勵優秀專業人才，以提高集團全球競爭力，董事會通過旗下蘇州京隆科技規畫A股IPO、擬申請在中國大陸掛牌上市案；此案尚須經6月9日股東常會通過後才可辦理。

京元電透過子公司KYEC Microelectronics，於2002年9月設立全資孫公司京隆科技，實收資本額約1817萬美元。集團2019年調整組織架構，由京隆科技吸收合併集團另一孫公司震坤科技全數股權、成為轄下子公司。

據京元電財報揭露，京隆科技2019年合併營收27.24億元、年增達62.3％，營益率自5.67%跳升至25.81%，稅後純益6.52億元、年增近2.24倍；2020年前三季稅後純益10.28億元、年增達2.24倍，已超越前年全年表現。

京元電表示，京隆科技若順利在上海或深圳證券交易所掛牌上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，優化集團財務結構、擴大產業規模，提升財務調度靈活性，而募集資金可用於擴建產線、投資設備進而提升產能等。