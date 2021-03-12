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浩鼎主動免疫抗癌藥OBI-822 已向墨西哥申請三期臨床

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

浩鼎（4174）今日公告主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）向墨西哥藥政主管機關提出第三期人體臨床試驗申請，預計2025年完成評估主要試驗指標。

浩鼎指出，OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

根據 Fortune Business Insights公開的研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；惟浩鼎研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來發展將與浩鼎整體產品線開發策略綜合考量後擬定。

此外，目前已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

抗癌藥 浩鼎

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