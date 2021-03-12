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智崴看好疫情後報復性消費潮 今年營運將先蹲後跳

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
講談社攜手智崴集團「i-Ride飛行劇院」推出《進擊的巨人》三部曲，智崴集團創辦人歐陽志宏董事長出席記者會。 圖/智崴提供
講談社攜手智崴集團「i-Ride飛行劇院」推出《進擊的巨人》三部曲，智崴集團創辦人歐陽志宏董事長出席記者會。 圖/智崴提供

隨著新冠肺炎疫苗加速施打，外界看好疫情後旅遊「報復性」商機，體感設備大廠智崴（5263）今年營運將呈現「先蹲後跳」，智崴董事長歐陽志宏今（12）日表示，目前飛行劇院在手訂單有45座，今年預計將有24座完工，大多集中在下半年結案，今年營運有望重回2019年營收、獲利水準。

智崴為全球體感設備大廠，去年受新冠肺炎疫情影響，在各國封鎖政策下，導致智崴營運衰推，去年營收10.6億元，年減近五成，稅後虧損0.49億元，每股虧損0.88元。

智崴去年營運衰退，除大環境觀光、旅遊商機「急凍」，造成部分訂單遞延外，也與新台幣強勢升值侵蝕獲利有關。不過，隨著各國加速施打新冠肺炎疫苗，智崴看好今年下半年有望迎來報復性消費潮。

歐陽志宏指出，相比2019年公司只完工5座飛行劇院，今年預計將有24座完工，以亞洲地區案量最多。其中，英國、哈薩克劇院將於3、4月完成，今年大多數案子預計下半年完工，不少案子都是去年疫情嚴重下，無法順利施工，導致訂單遞延到今年。

智崴目前飛行劇院在手訂單有45座，公司先前定下目標2022年將有百座劇院，目前已達到85座，預料在疫情後民眾報復性消費熱潮下，將可順利達成百座目標。

展望未來，歐陽志宏認為，2020年因疫情關係，導致飛行劇院完工零座，但今年第2季不少新訂單出現，顯示不少客戶看好疫情後消費復甦力道；不過，因無法預測疫情將持續到何時，因此，今年營運雖會優於去年，但先以回到2019年營收、獲利為目標。

此外，風靡日本的人氣漫畫《進擊的巨人》將在今年4月迎接最終話，為了慶祝盛大結局，講談社在台攜手智崴集團「i-Ride飛行劇院」推出《進擊的巨人》三部曲，預購票房已飆破350萬，台北票房（含加場場次）近八成已完售。

智崴 疫情

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