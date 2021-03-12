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永和大陳第5、6、7單元都更 招商期滿流標
新北推動「永和大陳社區更新單元5、6、7都市更新案」，去年10月底開始公告招商，並於12月舉辦說明會，新北都更處指出，今公告期滿未有廠商提出申請投標，將召開檢討會，預計針對放寬廠商財務條件，並成立指會所協助整合，未來仍以招商方式進營。
永和大陳社區都市更新共分7個單元，第2單元去年底完工交屋，第1、3、4單元委由新北住宅及都市更新中心推動辦理，並於上週舉辦說明會；第5、6、7單元則由都更處辦理招商，今公告期滿未有廠商投標。
新北都更處指出，招商期間主動訪數家具有豐富都市更新經驗的廠商，但多數業者表達近年營建物料成本波動幅度頗大，且大陳社區發展背景複雜、老舊建築密集、增改建多，會增加財務成本不確定性。
都更處總工程司李擇仁說，廠商也提出招商的財務條件太過嚴格，原規定廠商總負債金額不得超過淨值3倍，因此要符合規定不容易，未來預計會放寬到4倍，會再詳細討論。
另外第5、6、7單元同樣有產權複雜問題，李擇仁指出，廠商無法掌握該區違建數目、住戶意願等資料，都更處會前往駐點協助先期整合、量測等工作，預計2個月以後完成再重新上網招標。
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